DSE｜考評局：疫情延誤考生學習　2023DSE取消中文口試及通識IES

撰文：鄧穎琳
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考評局今日（27日）向中學發信，指過去兩學年學校運作受新冠肺炎疫情影響，考評局決定調整2023年文憑試核心科考試要求，包括取消中學文憑試（DSE）的中文口試及通識教育科的校本評核（獨立專題探究）。

考評局學校考試及評核主管許婉清今日（27日）去信全港中學校長，公布2023年香港中學文憑考試（DSE）精簡公開考試及校本評核安排。

考評局表示，新冠疫情嚴重影響2020/21及2021/22學年學校正常運作，直言應考2023 DSE考評學習進度受重大延誤，考評局公開考試委員會本月下旬通過調整2023年DSE兩個核心科目考試要求，包括取消中國語文科口試（卷四），以及取消通識教育科的校本評核 （獨立專題探究）。

考評局公布，決定取消2023 中學文憑試（DSE）的中文口試及通識教育科的校本評核 （ 獨立專題探究）。

2023年DSE中文科口試雖然會取消，但與2021年DSE或2022年DSE安排不同，2023年中文校本評核部份將會全獲保留，校本評核佔全科評分24%；而公開試中閱讀、寫作及聆聽卷應考時間分別維持一個半小時，但三卷佔比有所調整，合共佔76%。

2023年香港中學文憑考試中文科特別安排。（考評局通告截圖）

至於通識科，因2023 DSE 會取消通識校本評核部份，故公開試卷一資料回應題答卷時間維持兩小時，但評分比重由50%增至62%；而卷二延伸回應題的同樣維持一小時15分鐘答卷時間，但佔比由30%增至38%。

2023年香港中學文憑考試通識科科特別安排。（考評局通告截圖）

考評局表示，有關安排只適用於2023年文憑試考生，而考評局會與教育局密切留意疫情 發展及未來數月學校運作情況，如需進一步改動2023年DSE考核安排，將盡快通知學校。

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