DSE│129間內地高等院校招港生　免內地聯招試　明年3月起報名

內地教育部公布2022／23學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃具體安排，香港教育局指，參與該計劃的內地高等院校增至129間，分布21個省市及自治區，包括著名的北京大學及清華大學。明年的DSE考生若有意參加計劃，可於明年3月登入指定網站報名。



2022／23學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃下，內地高等院校將增加至129所，接受明年香港中學文憑考試考生報名。（資料圖片）

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教育局鼓勵港生參加計劃：把握機會認識國家

教育局表示，參與文憑試收生計劃的內地高等院校，依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻額外應考內地聯招試，故教育局鼓勵香港學生透過計劃到内地升學，把握機會認識國家最新的社會、經濟和文化面貌，規劃往後的發展路途。

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設有校長推薦計劃 每間中學名額8個

該計劃設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與計劃的內地院校最低錄取要求維持不變，即在文憑試中四個核心科目（即中國語文科、英國語文科、數學科及通識教育科）的分數總和須為10分或以上，且每個科目的分數不可低於兩分。

有意參加下學年文憑試收生計劃的學生，可於明年3月1日至31日期間登入指定網站報名。（資料圖片）

報名費460元 明年7月底公布錄取名單

有意參加下學年文憑試收生計劃的學生，可於明年3月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於4月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於4月30日前繳交460港元報名費，各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料安排面試。院校將於明年7月底公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

在指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。內地大學升學資助計劃2022／23學年的申請詳情，將於明年年中公布。