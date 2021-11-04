科興疫苗死因｜死者有心肌梗塞　藥物專家未排除疫苗或加劇併發症

有長期病患的六旬翁今年2月死亡，他死前兩天曾接種科興新冠疫苗，是首宗接種疫苗後死亡個案，死因庭今（3日）續。藥理科專家供稱，死者患有「三高」、肥胖、吸煙等問題，故患上心肌梗塞是可以預視的。另據解剖報告，李的心肌梗塞早於接種疫苗已出現，可見與疫苗無直接關係，至於疫苗是否最後一根稻草，加劇心肌梗塞的併發症則未能完全排除。



部份血管收窄程度達中至嚴重

港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇供稱，據死者李宇根(63歲)於2017年的心血管電腦掃描報告，他當時部份血管的收窄程度已達中度至嚴重，加上「三高」及吸煙，已可引致冠心病。雖然李並未接受「通波仔」手術，但這與其後來確診心肌梗塞無直接關係。

港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇稱，死者李宇根接鍾疫苗前已患上心肌梗塞，惟疫苗是否加劇心肌梗塞的併發症，則未能完全排除。(劉安琪攝)

患三高者應在病情穩定下接種疫苗

張另指，即使是身體健康的市民，若出現感冒發燒，亦會被建議在康復後再接種疫苗。雖然糖尿病、高血壓、冠心病患者亦應接種疫苗，但僅限在其病情穩定時。至於患急性心臟病、心肌梗塞及近期中風的人士，亦不建議在短期內接種疫苗。故若李在打針當日曾提及他患有「三高」，且病情並不穩定，醫生應會建議他待病情穩定後才接種。

疫苗與心肌梗塞無直關

張最後指，同意李是死於急性心肌梗塞引致急性肺水種，直指李的心臟年齡猶如80歲老人，觀察其身體狀況，如肥胖、吸煙、「三高」等，李患上心肌梗塞是可以理解及預視的。而據解剖報告顯示，李的心肌梗塞約死前兩至三星期已出現，早於其接種科興疫苗的時間，故肯定疫苗與心肌梗塞無關。惟接種疫苗是否最後一根稻草，導致李心肌梗塞的併發症情況變得惡劣，則未能排除此可能性。

死者李宇根，於2019冠狀病毒病疫苗接種計劃首日，即2021年2月26日接種科興疫苗，同月28日證實死亡，終年63歲。

案件編號：CCDI-182/2021(DK)

主要證人供詞。(詳看下圖)