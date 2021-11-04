強制檢測｜四幼稚園爆流感　師生須接受強檢

政府今日（4日）晚間公布強制檢測公告，4間幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，需要在11月6日或之前接受檢測。受影響學校包括，天水圍仁濟醫院林李婉冰幼稚園／幼兒中心、青衣仁濟醫院九龍崇德社幼稚園／幼兒中心、西營盤佐治五世紀念公園香港保護兒童會譚雅士幼兒學校及馬鞍山恒安浸信會幼兒學校。



任何在 2021 年 10 月 22 日至 11 月 4 日期間曾身處任何上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021 年 11 月 6 日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於 2021 年 11 月 8 日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

受檢人士若在 2021 年 11 月 2 日至 11 月 4 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。