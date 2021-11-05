校園天地｜樂善堂劉德學校　生涯規劃之「我可以有夢想」

早前教育局計劃在2024年度，開始將生涯規劃加入高小課程，希望學生能從小學階段學習認識自我、訂立目標、作個人規劃，並了解各種升學及就業途徑。

樂善堂劉德學校顏源峰校長非常重視人生規劃，他認為：「生涯規劃簡單來說就是追求個人夢想的旅程，即是人生的「導航」，學生越早尋見自己的興趣與特質，確立生涯規劃，他們就能敢於向着「夢想」前航。夢想與工作的最大分別是夢想要有熱情(Passion)和勇氣(Courage)才能實現的，自身能夠產生動力追求更高境界的夢想。」



（樂善堂劉德學校提供）

然而，夢想對於不少基層學生，似乎是遙不可及的事，始終生活的壓力會使人失去追夢的志氣，甚至令很多人不敢有夢想，夢想真是人人期望可達到嗎？顏校長另有一番見解：「從小種下夢想的種子，讓孩子經歷實現夢想，對孩子非常重要，孩子的世界很單純，只要種下這粒夢想的種子，它就自然會在他們的心靈土壤裏發芽，再加上，校長和老師們像園丁一樣澆灌「熱情」、「堅毅」、「勇敢」等肥料，「夢想」就能在他們生命中長大，人生就有了目標和方向，這樣的「生涯規劃」不再是外面的助力，而是在學生裏面生成了一個「導航器」，即使將來身處不同的環境，「夢想」仍會引導他們走進屬於他們的人生，活得精彩、滿足和有意義。

顏校長為了把「生涯規劃」的真義活現出來，他決心要以行動來支持，讓劉德學校的「德德夢」真正啟航，為了成就學生的夢想，他利用了學校的「校園電視台」，親自擔任節目主持人，在短短一個多月已開拍及播出了「我有我夢想」系列的三個特輯——「渴望被成全」、「港隊健將為港爭光」及「當樂德人遇上劍尖時」。當有學生想成為歌手，校長便親自為他彈結他陪奏；當有學生想成為運動員，將來代表港隊比賽，校長便邀請了劉德學校的殘奧教練和前港隊劍擊代表到校做嘉賓，藉他們鼓勵學生要認清目標，不怕辛苦，將來一定可以排除困難，成功踏上運動員之路。

「雖說是實現夢想，其實背後是生命的建立」顏校長感動地分享了箇中的小片段：「校長，同學經常說我走音，我是否唱得很難聽呢？」顏校長便施展他園丁的技巧，向學生澆灌「堅毅」、「勇敢」的肥料：「你不要相信同學的說話，校長現在說你唱得好，就是好聽了。」顏校長這番話激勵了一位學生，最後還成功錄製了他的演出，他不單重拾信心，更大獲好評。而另一位學生在受訪過程中，因想到媽媽如何辛苦地帶他到場館練習，竟然在分享時落淚。「這就是孩子與媽媽經歷實踐夢想的黃金記憶球，千金難買，他的一生必定記得媽媽對他的愛與支持。」

現在，學校這個夢想的熱潮隨着學生真誠的分享，打動了很多家長叔叔和姨姨，紛紛留言要支持他們，稱讚他們做得好，夢想一定能成就，同學也開始變得更有自信。這個「我有我夢想」系列還未完結，已經有很多感人的故事，相信這些美好而難忘的經歷，一定能為他們的「生涯規劃」燃亮火花，成為他們人生前進的一大推動力。因此「生涯規劃」之「我有我夢想」不是課程，而是深化在孩子生命中的成長歷程與學習，這個「夢想」的「導航」不再是遙不可及的事。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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