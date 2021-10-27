校園天地｜樂善堂梁黃蕙芳紀念學校　創意環保小靈精工作坊計劃

在香港，可持續發展和循環再造文化仍處於發展階段。但香港的膠樽使用量與其他國家相比較高。與日本的膠樽回收率89％和挪威的97％相比，香港的膠樽回收率只有不到14%，並且正在逐年減少。為令學生了解循環再造資源的重要性及培育他們的創意思維，樂善堂梁黃蕙芳紀念學校參加了由三菱電機(香港)聯同Little Light Art Project，於2021年推行「創意環保小靈精」 (Creative Sustainability-kids 100)計劃，以提升學生對「環境保育」及「創意」的興趣。

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）



同學分別拿著自己最滿意的作品，分享今次工作坊的感想。（左起）羅梓搖、羅子邦。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

同學們通過學習全球的膠樽使用情況並參與使用膠樽創作手工藝的工作坊，了解可持續發展和資源回收的重要性。此外，參加計劃的同學可以將訊息帶給他們的家人，並向身邊的人傳播環保意識。

於課程完結後，學生使用自己於工作坊製作的膠樽劍球努力練習，挑戰在一分鐘內可成功將球拋進杯內多少次。他們分別拍攝短片參加一分鐘劍球挑戰（初賽），然後從中選出24名同學參加網上劍球比賽（決賽）。經過五個回合的比賽後分出勝負，本校的張凱程同學以28分獲得亞軍。張同學對於自己能夠獲得亞軍真的感到很高興，因為之前從沒有接觸過劍球，但於今次工作坊中認識劍球後覺得很有興趣，所以於比賽前每天努力練習，想不到竟能獲得好成績。

除了網上劍球比賽外，被挑選的一百名香港小學生的作品被安排於網上展覧中向公眾展示他們的膠樽手作。最後，同學們分別獲得由100%膠樽循環再造而成的背包及環保袋作為優勝獎品及紀念品。三年級的甄韻婷同學認為於工作坊中學習到廢棄膠樽原來也可以有很多用途，亦很享受自己可以用膠樽創作出作品或玩具的過程，最重要是明白到循環再利用的意義。本校的張楚雯老師亦很高興看到同學於工作坊中發揮創意思維製作作品，學習到自己思考解決問題的方法，並認識環保原來可以掌握在自己手裡。張老師亦希望可以推廣此計劃内容給全校同學。

創意環保小靈精(Creative Sustainability-kids 100)是一個關於環保教育及膠樽手藝創作工作坊的計劃。因應年初疫情關係，邀請了不同學校的香港小學生參加網上工作坊，學習利用廢棄膠樽製作出風車、劍球及汽車。於工作坊的課堂部分，我們的同學習到廢棄膠樽對海洋的影響，同時同學們更創作了和海洋生物有關的作品。同學們各自利用廢棄膠樽和家裏廢棄的包裝袋或廢紙，創作出各種形態不同的海洋生物。希望從作品中可以帶出「展望未來廢棄膠樽垃圾可以從海洋中消失，海洋能回復生態平衡」的訊息。

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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