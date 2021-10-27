校園天地｜「流動檢測學習計劃」X STEM　啟迪學生科研興趣

「檢測」、「病毒」、「防護」這幾個詞彙在過去一年多的時間裏不停地圍繞著我們的生活。一群道教青松小學（湖景邨）（下稱：湖小）學生化身小小檢測學員，參與學校與CaTAGene科研公司合作的「流動檢測學習計劃」，齊齊去認識新型冠狀病毒病、做好個人防護，以及從科研角度認識如何檢測病毒。



科學原理一點也不悶！

「流動檢測學習計劃」分為兩大部份。第一部分以「從做中學習」（Learning by doing） 形式進行學習活動。湖小學生們透過不同的互動遊戲，加深他們認識傳染病的危險性以及預防方法。學生以發泡膠球及絨線鐵絲製作病毒模型，以認識病毒的組成結構。學生製作模型非常仔細，在病毒核心裝有病毒基因-核糖核酸(RNA)及在病毒表面上創作不同形狀的抗原(棘突蛋白)。學生對病毒的結構有了初步認識後，再教授他們抗體與病毒抗原的相互作用，從而讓學生更容易理解抗原快速測試的原理和免疫系統的抗體如何阻止冠狀病毒以其棘突蛋白入侵人體宿主細胞。

齊齊動動手——防疫搓手液

為讓我們一群小學生從科學角度認識不同的防疫相關工具，學生會親自製作搓手液，學習的每項成分的用途及原理。從科學探究方面，更會探討以搓手液或肥皂潔手更有效消滅病毒。

跳上檢測車 跳動孩子科研脈搏

「檢測」是防疫重要的一環，快速和準確的檢測能盡早識別隱性患者，有效切斷社區的傳播鏈。學習計劃第二部份是以導賞團形式帶領學生在達生物安全等級二的流動實驗室親身體驗整個檢測流程，我們的學生也接觸由香港科技大學溫維佳教授團隊研發的便攜式核酸檢測分析儀，讓學生見證科研對社會的重要性，提升學生對科研的興趣，令科技向下扎根！

道教青松小學（湖景邨）提供

生活·科學·科研 無界限

是次學習計劃讓湖小學生體驗科研與日常生活的重要關係，啟迪學生對科學、科研的興趣之路。

透過「流動檢測學習計劃」，我們的學生能夠鞏固防疫的知識和技能。課程深入淺出，同學們踴躍參與，津津樂道，體驗了前所未有的STEM課程。除了讓學生們享受科學的樂趣，更重要的是提升他們通過實際解決方案來對抗疫情，把所學的應用於日常生活中，讓生活回復正軌。

（內容由道教青松小學（湖景邨）提供）

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