23條立法｜鄧炳強：回歸以來最適當時間　下屆立法會期完成立法

保安局局長鄧炳強今早(25日)出席電台節目訪問時表示，期望可在下個立法會期完成基本法23條立法。他指，現時國安法僅涵蓋4項危害國家安全行為，而23條有7項，將會就國安法未有覆蓋的行為立法，並會針對間諜行為，他指2003年提出的版本未有太多着墨，會有更多更新。他認為，現時為立法好時機，「覺得回歸以嚟，而家係最適當時間。」



鄧炳強指會在下個立法會期完成23條立法。（羅君豪攝／資料圖片）

鄧炳強於商台節目「政經星期六」表示，期望可以在下個立法會期內完成23條立法，至於會否作出諮詢，鄧指，以何方式諮詢會視乎屆時實際情況，但「要解說得清楚，一定會同公眾有溝通喺到」。政府將於下年換屆，鄧炳強相信，換屆不會影響立法工作，現時已就法律研究及草擬法律藍本等工作推展。

17年前政府推出23條立法時，引起多個界別反對，鄧說，立法絕對不會影響商界及學術界，「你唔會透過學術交流出賣國家，令外國政府有利益而你自己又有利益」，指「我諗我把尺好清楚」，指香港地緣政治難免被美國用作圍堵中國的工具，指「軟對抗都係要提防」，並稱在過去兩年看到有不少間諜行為，而2003年的版本未有着黑太多，會視乎法庭就國安法判決等考慮23條立法內容，「（2003年版本）我諗係個起點，17年有好多要更新。」

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外交部昨日發出「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，臚列多達102項，美國自2019年2月以來，支持反中亂港分子，以聯同盟友干涉香港事務。鄧炳強指，清單「講嘅都係事實」，並非「生安白造」，指資審會亦以事實為本，會按證據工作。

剛過去的選委會選舉，警方派出數千警力，問到十一國慶將至，會否加強布署，鄧表示，暫時評級維持中度，金紫荊廣場將有升旗活動，會按風險評估委派人手。至於年底舉行的立法會選舉，鄧認為風險較選委會高，過去亦潛在孤狼式襲擊不能掉以輕心，執法部門會讓選舉活動安全有效舉行。

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觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳曾表示願到台灣自首，但一直未成行。鄧炳強指，不會確認警方有否提供保護，但指「台灣係中國一部分，唔存在司法協助」，指台灣不要政治操控，讓陳同佳進入台灣。