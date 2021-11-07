漁護署城門水塘新設「享逸台」　遠眺水浸白千層　景觀媲美千島湖

本港近日秋意漸濃，又是遠足的季節。漁農自然護理署近月在城門水塘新建觀景設施「享逸台」，可觀賞葵涌、青衣、荃灣一帶的景色，蜿蜒的水塘沿岸亦有如另一個「千島湖」；當城門水塘滿溢時，更可遠眺「水浸白千層」景色。市民日後郊遊時，又多一個新「打卡點」。

享逸台座落於城門水塘東面的山坡上，市民由13號郊遊場出發，往山路行大約5分鐘就到達。而行上觀景台的步道由漁護署職員人手鋪設，路面亦用上天然物料。



漁護署表示，自2019年起著手改善城門水塘一帶多個觀景地點，其中包括享逸台、大城石澗觀景點及城門林道沿途的觀景點等。而享逸台由設計、現場考察、興建及連接山徑等耗時近兩年，於今年10月開放予市民使用。該署又沿用原本路線，利用天然物料以人手鋪設長約660米、連接享逸台及城門林道的山徑。

享逸台建有一座六角形涼亭，亦被水塘及翠綠山景環抱。在享逸台上不但可從多角度觀賞蜿蜒的水塘沿岸及白千層植林景觀，更可遠眺大帽山以至葵涌一帶的景色；而水塘內數個散落在不周位置的小島，景色有如大欖涌水塘的「港版千島湖」。

交通方面，市民可以在荃灣兆和街乘搭專線小巴82號往城門郊野公園，經城門畔塘徑前往13號郊遊場後，往山路走約5分鐘便可到達。又或者乘搭公共交通工具前往「可風中學」巴士站，沿城門道步行15分鐘到達城門郊野公園，包括九巴32、36、40X、46X、48X等；以及專線小巴94、403等。