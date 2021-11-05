「深水埗明哥」獲都會大學頒榮譽院士　校方：陳灼明備受敬重

香港都會大學於今日（5日）舉行2021年度榮譽大學院士頒授典禮，由副校監李業廣頒授榮譽大學院士學位予三位傑出人士，包括「深水埗明哥」陳灼明、著名歌手兼作家陳美齡及酒店管理翹楚李漢城。典禮上，都大校董會主席黃奕鑑讚揚三位榮譽大學院士在各自領域的成就以及對社會的重大貢獻。



▼「深水埗明哥」陳灼明▼



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都大形容明哥為「著名慈善家」

是次都會大學共授予榮譽大學院士予以3名傑出人士，當中包括備受敬重的著名慈善家、社企「北河同行」的創辦人「深水埗明哥」陳灼明。都大表示，他自2008年起與香港社區組織協會合作，在其餐廳「北河燒臘飯店」售賣平價飯票予貧困居民，至今已經12年；他現在每星期均向露宿者、長者及少數族裔派發免費飯盒。

陳美齡、李漢城同獲頒院士

另外兩位分別是著名歌手兼作家陳美齡及酒店業人士李漢城。都大指陳美齡除了歌唱事業外，還致力服務社群、貢獻社會，她還曾以聯合國兒童基金大使的身分走遍亞洲各地，爭取兒童及女性福利；李漢城則已擔任香港酒店業主聯會執行總幹事一職25年，並熱心支持都大李兆基商業管理學院，促成學院的管理見習生計劃，為都大國際款待及景區管理課程學生提供酒店實習名額。

都大校長林群聲恭喜三位傑出人士，並衷心感激他們對大學的支持。他認為本年三位榮譽大學院士的理念與都大如出一轍，不僅充滿熱忱、實幹有成，而且為社會貢獻良多。