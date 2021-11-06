第三針Q&A｜特首稱「抗體非愈高愈巴閉」　許樹昌：係佢個人睇法

行政長者林鄭月娥早前接受傳媒專訪時表示，第三針會繼續接種科興疫苗，更稱「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（6日）接受港台《星期六問責》訪問時指，「呢個係佢個人睇法啫」，他解釋抗體高能減低有徵狀感染的風險，前線抗疫人員有較高的抗體，保護力可以更大。



特首林鄭月娥早前表示，抗體非愈高愈巴閉，會繼續打科興疫苗。（張浩維攝）

許樹昌指，兩款疫苗對T細胞功能相約，均能有效減低重症及死亡機會，但抗體是減低感染徵狀，若抗體低時，可以打了針都會受感染，而中大研究亦指出，打兩針科興後，第三針轉打復必泰，減低入院風險由約30%升至97%，但繼續打科興只升至58%。他認為第三針轉打復必泰，可有較高的中和抗體「慢慢跌」，疫苗功效較長。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星亦指，市民打第三針時，選擇應根據科學，指中和抗體度數高，暫時推算有更好的保護力，而智利實際的數據，第三針接種任何一款疫苗，對減低感染的效用差不多。至於會否再需打第四針甚至第五針，「幾大機會每一年都要打」，但要視乎數據再討論研究。

昨日首開放予市民預約接種第三針疫苗，有2.45萬人預約，劉認為數字不算多，希望預約人數繼續上升。

專家解答接種第三針疫苗疑問：



‧ 問：內地專家建議，第三針疫苗不宜溝針，為何與香港專家有不同意見？



劉澤星：用開一隻藥有效，就會期望繼續使用，憂慮第二款有新的副作用，但本人認為，復必泰的中和抗體較高，亦不發覺溝針有嚴重問題。每個人都有自己的意願選擇，而兩款疫苗均能保護市民免受嚴重感染

‧ 問：政府考慮降低兩款疫苗的接種年齡，小朋友病重機會不大，而接種疫苗有風險，應否打針？



許樹昌：藥廠表示可以提供較低劑量疫苗，5至11歲小朋友的劑量為大人的三分一，相信調低劑量後，小朋友接種後出現心肌炎的機會好微。小朋友感染不嚴重，不代表不會傳染，故鼓勵接種疫苗。

‧ 問：政府會否考慮購入其他技術平台的疫苗？會否有針對變種病毒的第二代疫苗？

許樹昌：衞生署有專門小組留意第二代疫苗，市民毋須擔心，而新一代疫苗最重要是能針對變種病毒，使用甚麼技術平台問題不大，最緊要有效。

‧ 問：已打兩針科興，第三針欲打復必泰，但若科興有新一代疫苗，「溝嚟溝去」有沒有問題？

許樹昌：新一代疫苗最快明年下半年才有可能面世，若接種科興等滅活疫苗，抗體在6至8個月就「跌到冇咗」，認為與打第三針沒有衝突。

‧ 問：政府同時呼籲接種流感疫苗及第三針疫苗，應先接種哪一個?

許樹昌：沒有所謂，若早於今年2月已打第一針科興疫苗，建議先打第三針，因流感高峰期明年一月才到，可以在接種第三針的兩周後，再打流感疫苗。

‧ 問：近日有藥廠研發出新冠病毒口服藥，是否就可以不打針？



劉澤星：預防勝於治療，不要因有新藥物就大安旨意不打針。