傳統直資男校聖保羅書院今早（6日）舉辦中一入學簡介會，兩場簡介會共1200人參與。家長可由今日起至12月6日，透過網上系統完成報名程序；學校會安排於2月26日為700名申請人進行約一小時面試。學校於2022/23學年一如既往有約100個校外招生學額，校長透露去年收到約1,600份申請，即每16人爭一學額。

有校友帶同將要升中的仔仔參與簡介會，他指，移民潮下未有移民打算，雖然對學校增設國民課程有顧慮，但認為讓小朋友多認識未必等同壞事，「去理解冇問題，最主要睇傳遞信息會唔會好單方面」，又有信心透過溝通讓兒子保持正確的價值觀。



校長源廸恩指，校方去年收到約1,600份申請，再挑選出約600人面試。他續指，今年面試名額會增至700個，期望可提供更多機會接見申請人。（曾凱欣攝）

今次簡介會分為兩場舉行，每節有600人參與，除實體講座外校長亦會錄影濃縮版的網上簡介影片，同步於今日內上載至校網。第二場簡介會於12時開始，校長源廸恩先簡介學校歷史、辦學宗旨等。

100名校外收生學額 可即日起至12月6日網上申請

在收生方面，聖保羅書院於2022/23學年一如既往，有約100個校外招生學額。副校長鍾王婉霞表示，家長可由今日起至12月6日，透過網上系統完成報名程序。學校會安排於2月26日為700名申請人進行約一小時面試，面試內容分為中英文對答及中文小組討論，題目會圍繞日常生活。

收生準則方面，中英文面試佔30%，小五及小六呈分試佔60%，與學校聯繫、操行及獎項等佔10%。

面試增至700個名額

學校會就學生中五成績、課外活動等挑選700名同學面試。校長源廸恩指，校方去年收到約1,600份申請，再挑選出約600人面試。他續指，今年面試名額會增至700個，期望可提供更多機會接見申請人。但源校長強調，面試問題難度不會很高，主要着重學生溝通能力及思維分析等，又給予學生面試「貼士」，緊記在面試期間要保持笑容、自信以及與老師有眼神接觸等。

該校今年亦會預留約10個叩門位，供明年中一派位結果未如理想者把握機會報讀，報名人同樣只需遞交網上申請。另外，學校亦設獎學金及學費減免申請，詳情可到校網參閱。

移民潮下收生未見影響

在移民潮下新學年，直資學校亦面對學生流失問題，被問到會否擔心影響今年收生，校長就直言「冇得話擔唔擔心，所有學校都要面對。」該校創校170年，不同年代亦會面對不同衝擊，最重要是學校做到最好，「繼續承擔培育下一代，其他嘢只不過係過程嘅風風浪浪，最後會經過。」雖然有同學退學選擇移民，但他指今年中一收生未見影響。

來年增設新學科培養學生探究精神

適逢學校成立170周年，校長源廸恩表示，未來會繼續着重栽培學生迎接未來。因應通識科改革後釋放課堂時數，校方將推出新課程，中四及中五同學需於兩年內完成獨立專題研究，並計算學分。專題題目由學生自訂，旨在培養其好奇心、探究及解決問題的能力，課程內亦會加入STEM元素。

校友帶兒子參與簡介會：校長曾經係我班主任

校友楊先生指，簡介會後了解到學校各方面方針，他透露，現任校長曾是他讀書時期的班主任，「校長對呢間學校好用心，改善咗好多嘢。」他續指，過去學校用傳統方式重點培育成績較好的學生，但現時投放資源著重一視同仁，「比能力冇咁強同學嘅關顧、培訓著重返好多，好欣賞」。

他透露，暫時共參與三所中學的入學簡介會，至於會挑選哪一所中學，就將決定權交給兒子，「佢自己先係過呢六年生活，由佢自己做選擇。」

現時就讀中西區聖安多尼學校的楊小朋友表示，目前最希望入讀男校，「平時同男仔玩，同一個性別理解大家。」他又指，對聖保羅書院的課外活動很感興趣，加上對自己口才有信心，期望有機會參與辯論隊。

家長暫無意移民 有信心教小朋友正確價值觀

在移民潮下的新學年，被問到會否覺得會更易入讀心水學校。楊先生就指，女兒去年升讀中學，不覺得傳統名校競爭有減少，「考幾間得一間收」。他又透露，暫未有移民打算，直言「香港係我屋企，冇理由出咗問題走嘅要係我」。被問及原因，他就指，有信心教導小朋友正確價值觀，「覺得如果我喺屋企可以保持溝通，相信帶到俾佢正確嘅思維。」

另外，學校部份課程亦會談及國家發展，協助學生建立國民身份認同等，楊先生對此有所顧慮。但他認為，讓小朋友多認識未必等同壞事，「去理解冇問題，最主要睇傳遞信息會唔會好單方面。」

與小朋友一同出席簡介會的馬太認為，學校對學生支援不錯，除關注學業成績外，亦有不少的課外活動培養學生多元發展，「仔仔鍾意音樂，可以試吓」。（曾凱欣攝）

欣賞學校提供多元發展機會

與小朋友一同出席簡介會的馬太太認為，學校對學生支援不錯。除關注學業成績外，亦有不少的課外活動培養學生多元發展，「兒子鍾意音樂，可以試吓」。馬同學亦表示，留意到校方為同學提供不少課外活動，加上自己由小學一年級開始學習鋼琴及小提琴，故對音樂、田徑的課外活動亦很感興趣。