都會大學將討論會否要求學生會獨立註冊　副校長：雙方關係良好

多間大學學生會及學生組織相繼解散，亦有學校要求學生會註冊成為獨立社團。香港都會大學副校長（學生事務及支援）郭予光今日（2日）表示，都大學生會屬學生事務處轄下組織，但校方亦有留意到不同院校做法，會就是否需要學生會作獨立註冊加入管理層會議再商討。他強調，過去校方與學生會關係良好，一直在學生事務共同協商。

另外，為提升學生競爭力及加強學生支援與發展，校方計劃在下學年推行計劃，學生參與學校活動後，需在學校應用程式內填寫當中得著與反思，內容包括在活動中學習到甚麼「軟技能」等；相關紀錄未來會納入畢業要求，預計2026年的畢業生會是首批持新成續表的學生。



為提升學生競爭力及加強學生支援與發展，校方打算在下學期推行計劃紀錄學生軟技能。（曾凱欣攝）

都大：學生會架構與其他院校不相同

郭予光解釋，都大學生會架構與其他院校不相同，學生會屬學生事務處轄下組織，校方為學生會的資金來源，並沒有為學生會代收會費，同學亦不是學生會的當然會員。

鑑於留意到不同院校的做法，郭予光表示，校方會研究是否需要學生會作獨立註冊，並將議題放於管理層會議議程內商討。但他又強調，過去校方與學生會的關係良好，一直在學生事務上共同協商。

會否需要學生會獨立註冊言之尚早 校方會保持開放態度

學生事務長譚綺琳指，學生事務處與學生會合作無間，現時學生會的架構運作一直持之以恆，對於是否需要獨立註冊仍言之尚早，強調校方會保持開放態度。

香港都會大學副校長（學生事務及支援）郭予光指，鑑於留意到不同院校的做法，校方會就是否需要學生會作獨立註冊在管理層會議內商討。（曾凱欣攝）

隨時勢發展 學生心態回歸學業

經歷修例事件及疫情，被問到在學生事務上的困難，郭予光就指，過去工作接觸到都大學生會成員，留意到學生「好理想，知道世界同香港發生咩事」，而隨時勢發展，不少學生都將心態回歸學業。他續指，學校與學生會關係仍然良好：「可能因為有回歸學業嘅心態，冇對抗性嘅嘢（行為）」。

隨時勢發展，不少學生都將心態回歸學業，學校與學生會關係仍然良好，可能因為有回歸學業嘅心態，冇對抗性嘅嘢（行為）。 香港都會大學副校長（學生事務及支援）郭予光

推輔助學習活動成績表計劃 提升學生競爭力

為提升學生競爭力及加強學生支援與發展，校方構思在下學期推行新計劃。郭予光指，隨醫學發展，人均壽命延長，未來退休年齡有機會延長至80至90歲，故認為同學們四年的大學知識未必足夠應付較長職業生涯。校方期望，以輔助學習活動的方法將活動規範化，讓學生明白活動背後意義之餘學習「軟技能」。

他指，校方將於今學年下學期起續步推行計劃，先於商學院一年級試行，再於下學年擴展至全校一年級及二年級。校方會為每位同學派發一部平面電腦，並安裝由校方開發的應用程式，學生在參與學校的活動後，需要在內填寫反思，內容包括在活動中學習到甚麼「軟技能」等，再提交予老師或學生事務處職員。

學生事務長譚綺琳指，學生事務處與學生會合作無間，現時學生會的架構運作一直持之以恆。（曾凱欣攝）

輔助學習活動成績表納入畢業要求

郭續指，計劃推行下的畢業生，在畢業時除學術成績表外，亦會取得一份輔助學習活動成績表，紀錄同學參與的活動、學到的軟技能等，方便學生搵工時提供予雇主參考。相關參與活動的紀錄亦會在未來納入畢業要求，預計2026年的畢業生會是首批持新成續表的學生。

都大：不希望以時數計算方式規範學生參與活動

雖然計劃會納入畢業要求，但郭表示，不希望以時數計算的方式規範學生參與活動，故現時校方正在探討整個計分機制，會著重學生反思的部分，期望學生可以按自己需要揀選活動，達至全面發展；其中創新、溝通、同理心、領導能力等軟實力會是當中的必要元素。

譚綺琳指，留意到都大的學生普遍為實幹形，具豐富技能、活力，不少同學在個別學業成績表現卓越，疫情下去年畢業生的就業率更超過七成。校方期望透露計劃，提供指標供企業參考，為學生就業上提供更好支援。