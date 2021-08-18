網購成風　環團指貨品平均用2.32件包裝　推算年產7.8億件廢物

近年網上購物風氣越趨盛行，加上新冠疫情持續，市民減少外出，在家網上購物機會增多。環保觸覺推算，過去一年香港產出約7.8億件網購包裝廢物，平均每件貨品使用2.32件包裝，較去年上升6個百分點。環團促請港府訂立「網購包裝指引」，從源頭減廢。



環保觸覺於五至六月，就市民網購習慣，進行問卷調查及回收街站，今日（18日）公布結果。（高諾恆攝）

環保觸覺今年5至6月，就本港市民的網購習慣，進行17次網購包裝調查及回收街站，同時推出網上問卷，共收集209份有效問卷，今日（18日）公布結果。

貨品包裝高達9.5件 僅35%人認同有過度包裝

調查結果顯示，網購商品過度包裝情況嚴重，平均每件貨品使用2.32件包裝，比2020年同類調查的2.18件，高出6個百分點。而詬查期間，最多包裝的一件貨品，包裝用料數目更高達9.5件。惟問卷調查結果亦顯示，只有35%受訪者認同網購商品存在過度包裝問題，較2020年同類調查的51%，急降16個百分點。

調查亦發現，在49個紙箱樣本中，近一半（24個）的膠紙使用量，比紙箱的長闊高總和高出2.5倍。每次網購平均使用2.71種包裝物料，最高可達9種，如紙箱、泡泡紙、膠紙、蜂窩狀氣泡袋、發泡膠粒等，包裝物料之多，令市民難以分辨，導致市民容易將可回收物料，當作一般垃圾處理。

環保觸覺呼提醒，常見的包裝膠製品多屬2、4、6號膠，均可回收。（高諾恆攝）

促訂立「網購包裝指引」 推生產者責任制

環保觸覺高級項目經理何嘉寶相信，速遞公司及網店因擔心被退貨或投訴，而過度包裝貨品，促請港府訂立「網購包裝指引」，落實包裝物料生產者責任制。環團又建議政府參考台灣，利用創新科技，研發可重用包裝，如循環袋。

環保觸覺高級項目主任馬家寶亦建議，速遞公司及網店可參考台灣，膠紙使用量不得超過紙箱長闊高總和的2.5倍；另可改用拉鍊式紙箱及扣底盒，避免使用膠紙；以及使用大小相符的包裝盒，減少使用填充物料。

下月起辦街站回收包裝廢物

環保觸覺呼籲公眾積極回收物資，並提醒市民常見的包裝膠製品，多屬2、4、6號膠，均可回收，但有膠紙的則不能回收。

環保觸覺將於9至12月舉行回收教育街站，市民可攜同家中的網購包裝廢物於街站回收。環團會收集物料製作裝置藝術，作品將於12月6至10日，在「618上海街」展出。