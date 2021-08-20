反修例更生人士路茫茫　過來人創網購平台支援：唔可以唔理佢哋

前年爆發的反修例運動，至今至少2,600人遭檢控，當中為數不少是年輕人，部分人正服刑甚至已服刑完畢，屯門公園衞生關注組召集人之一林宇軒是其中一人。在3星期服刑日子裡，林宇軒了解到不少同因反修例運動入獄囚友最擔心問題，是出獄後出路，「獄中好多人寫信畀你，但出獄後係空白，佢哋有案底，好多工都唔請，但社會唔可以唔理佢哋。」

林宇軒「過來人」感受與想法，得到兩位朋友支持，3人於是自掏腰包建立一個電子網購平台，讓涉反修例更生人士可邊工作，邊學習技能增值。創辦人之一的李先生說，反修例風波被捕人數過萬，判囚人數亦多，而政府針對更生人士、特別涉反修例的社福資源有限，因而他希望可補足此方面的空白，「都算係修補社會關係嘅一種方法。」他冀望平台可運營3到4年，多幫助一些迷茫的更生人士。



服刑時聽心聲：佢哋最怕出獄後無出路

因襲警罪被判入獄3周，林宇軒在服刑日子裡聽到了不少石牆內的聲音。他表示，有17歲的少年同樣因反修例運動入獄，服刑時向他透露最擔心是出獄後生活；亦有40多歲中年人，本是家中經濟支柱，擔心有了案底後，出獄後「搵食艱難」。

林宇軒說，不少更生人士出獄後因案底受歧視，許多大公司不會聘用，即使公司不查問是否有案底，也難交代數月至兩三年的人生空白期，「依家好多人旁聽、送車同寫信，但囚友出咗監獄要點做，呢方面嘅支援幾乎係空白。」

支援反修例更生人士空白一片 3人自掏腰包建支援平台

曾在電訊公司工作，讓林宇軒掌握拉網線、砌電腦技術，他想在這方面發揮所長，「雖然有好多黃店會請，但唔通個個都做一世侍應咩？」林宇軒的想法得到朋友李先生和阿鐵（化名）支持，三人自掏腰包湊夠數萬元，建立了一個可專給反修例更生人士的平台 ，網站提供各式電子產品及砌機服務，包括搭建網站、尋找貨源、聯絡反修例更生人士提供培訓與職位，而平台若有利潤會繼續擴大規模，幫助更多對象。

創辦人無懼批評：某種程度上我係幫手修補社會關係

現時平台已初步運營，三位創始人指希望平台至少可以維持２至３年，也希望日後有資源做到職業轉介及導師培訓等等服務，「希望佢哋起碼可學到技能，可以維持生活。」李先生指，反修例相關案件已經有約2,600人被檢控，如果數年後被判入獄人士陸續出獄，如何安置及引導他們面對生活是社會必要面對問題。

問及為何不尋求政府資助，他指政府一向在社會福利方面資源有限，料不會有更多資源專門為這群人找出路。他又說，如今社會環境下，申請政府幫助一定會同行政部門糾纏好耐，「依家無人做，咪我來先做囉。」

▼2019年理大衝突▼



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只為反修例相關更生人士提供幫助，會否怕惹來批評及攻擊？李先生表示，現在無論做什麼事都會有人不喜歡，但確實有一批人正等待重投社會，「唔可以唔理佢哋，唔可以閂埋道門就算。社會矛盾好大，某程度上，我哋係幫手修補社會關係。」