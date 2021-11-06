新冠疫苗｜今逾9500人打針　11.11接種第三針個別中心預約滿額

新冠疫苗接種計劃推行已踏入第254天，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期25天。截至今天（6日）晚上8時，全港累計有464.22萬人已接種至少一劑疫苗，佔12歲或以上人口68.9%



新冠疫苗接種計劃現正展開，「即日籌」已擴展至所有合資格接種疫苗人士。（資料圖片／歐嘉樂攝）

今日到疫苗接種中心接種疫苗的人數，再度接近一萬，全日共有9,567人打針，當中打首針有5,670人，較昨日略增603人，當中有3,950人打復必泰、1,720人打科興。至今累計有4, 448,257人已打第二針，接種率為66.1%。

11月11日起接種第三針 個別接種中心滿額

合資格接種第三劑新冠疫苗人士，例如60歲以上長者、長期病患者、免疫力弱病人、醫護人員等，現時已可以進行第三針疫苗接種預約，並於下周四（11日）起接種。

根據網上的疫苗接種預約系統顯示，截至今日晚上11時前，兩所醫管局轄下選定診所，包括馬鞍山家庭醫學中心，11月11日及13日名額已爆滿；天水圍（天業路）社區健康中心則於11月11日至13日已經名額爆滿。

接種復必泰的香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心，11月11日至13日的名額亦同樣爆滿，有意接種的市民可選擇其他地方或日期。