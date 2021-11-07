通關｜健康碼實名登記資料與內地互換　陳肇始：免為內地帶來風險

政府期望明年二月可以與內地通關，近日推出多項政策收緊防控措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）在商台節目表示，政府早前與國家衛健委的交流具建設性及順利，達成了不少共識。她又稱，如將來通關要用到健康碼，須要實名登記、有地址，才可以盡快追蹤，且不會因通關為內地帶來額外風險，



食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）在商台節目表示，政府早前與衛健委的交流具「建設性、順利」。（資料圖片）

與國家衛健委交流達不少共識 內地專家會到香港視察

陳肇始在節目指，政府官員上周與國家衛健委進行視像交流，過程非常有建設性、順利，在本港如何維持「清零」、如何避免通關為內地帶來額外風險等事宜，雙方達成了不少共識，內地專家日後亦或會到港，視察防疫措施。

健康碼須實名登記 陳肇始：市民進入內地與否可自由選擇

陳稱，如通關要用到健康碼，須要實名登記、有地址，才可以盡快追蹤，不會因通關為內地帶來額外風險，舉例如香港部分人去了英國或其他地方確診，衞生署都會計算潛伏期進行追蹤。被問到私隱問題，陳肇始認為市民進入內地與否，都可自由選擇，「如果要通關，當然都係要大家更嚴謹」。

收緊豁免人士類別 嚴防輸入以令香港「百毒不侵」

陳肇始又提到，為加強防控，政府分別在幾方面收緊，包括加強特定群組檢測次數、收緊豁免人士類別等。她提到，明白有市民質疑目前疫情穩定，為何政府仍收緊防疫措施，她解釋政府以「清零」為目標，加上全球疫情仍嚴峻，每日都有輸入個案，形容必須嚴防，以令香港「百毒不侵」。

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