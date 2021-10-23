海外醫生︱陳肇始：特別註冊委員會傾向加入業外委員　作為平衡

立法會於周四（21日）通過修例，增設「特別註冊」免試引入海外醫生。食物及衞生局局長陳肇始今天（23日）於電台節目表示，本月內會訂出特別註冊委員會的名單，委員會由10人組成，當中6人已屬醫學界人士，包括醫院管理局行政總裁、衞生署署長等，餘下4人由特首委任，政府傾向加入業外委員，以用家角度作出平衡。



陳肇始在商台節目《政經星期六》表示，法例通過後會開展幾個方面的工作，包括盡快成立特別註冊委員會，及在海外宣傳。在設立委員會方面，她指10個席位中有6人屬於醫學界人士，分別是醫院管理局行政總裁、衞生署署長、醫務委員會主席、醫學專科學院主席、港大醫學院院長、中大醫學院院長。餘下4名由特首委任的人士中，有3人會是醫委會成員，政府傾向考慮醫委會內的業外委員，「作為一個平衡、用家角度」。

她稱，委員會會檢視海外大學課程，包括課程是否與本港相若，知識及臨床部份是否理想等，決定認可醫學院的名單，她指海外大學的水平需與本港醫學院一致，但強調不單只看排名。至於認可醫學院的數量，她指不會「限定一個數」，留待委員會決定，早前建議不多於100間，是為免委員會花太長時間去審視海外大學，因此參考新加坡做法。她指本月內會成立委員會，下月開會商討框架，料明年下半年可訂出名單，但未能確定是否可在明年7月前出爐，強調會「盡快」。

陳肇始指特別註冊委員會將由10人組成，會考慮委任業外委員。 （資料圖片）

而在宣傳方面，陳肇始稱會開始在海外宣傳，例如與海外醫生、醫學生舉行視像會議，讓他們知道香港已修例。她稱根據以往在海外宣傳的經驗，放寬引入海外醫生的門檻是受到年輕醫生、醫學生歡迎，但實際吸引到多少名海外醫生，則不能「實在去講一個數目」，強調醫管局和衞生署分別有600多和49個空缺，可以吸納到海外醫生。

對於有意見批評修例是破壞考試制度，她指不同意，因為考試不是評核醫生質素的唯一方法，修例僅新增新路徑去引入海外醫生，考試仍然存在，而海外醫生來港後最少需工作五年才可有正式註冊，期間會有在職評核，「都知佢工作係點樣」。

另外，她稱已要求醫管局改善資源管理、輪候時間，以增加公私營協作；又會研究增加專科培訓學額；另政府亦會在基層醫療方面下功夫，現時基層醫療不夠系統性、不夠把關，令到未必需要輪候服務的病人都去了排隊，以致輪候時間長，這些方面都需改革，政府設立地區康健中心是其中一環，長遠會研究如何在地區做得更多，去監察市民健康。