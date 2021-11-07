西九M+博物館周五開幕　新地標打卡位逐個睇

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，將於周五（12日）開幕，首年公眾免費入場，前日（5日）首日開放預約，網站即疑因不勝負荷「死機」，足見博物館吸引力。M+博物館建築管理主管吳智偉《政府新聞網》訪問今（7日）刊出，介紹此西九文化區新地標的建築特色，形容每個角落盡是「打卡位」。



吳智偉表示，除了33個展廳，M+並設戲院、餐廳和商店，讓藝術融入生活。（政府新聞網圖片）

地庫二層潛空間最具特色

介紹M+博物館，報道見由其色調多變的陶瓦外牆講起，形容博物館有匠心獨運的潛空間、景致遼闊的大台階，配以富本地色彩的設計和布局，樓高18層、總面積65,000平方米的M+，每個角落盡是「打卡位」，當中地庫二層的潛空間可說最具特色。

吳智偉說，M+大樓正下方是港鐵機場快線和東涌線隧道，西九文化管理局2012年舉辦M+設計比賽，一眾參賽建築師曾為如何遮蓋隧道而躊躇。

隧道旁開鑿潛空間 感覺錯綜複雜

結果，瑞士設計建築師團隊Herzog & de Meuron別具匠心，構想出在隧道旁開鑿潛空間的設計，翌年在比賽中勝出。吳指，Herzog & de Meuron設計如實反映隧道走線，劃出一個正方形空間，下方由斜向隧道貫穿，予人錯綜複雜的感覺，藝術品若擺放於此，觀賞角度也有不同。

M+藏品近8,000件。（政府新聞網圖片）

大台階可容450人邊欣賞維港景致 邊參加演講或放映會

吳智偉形容，博物館本身也是一件藝術品，連接地下和二樓的大台階、地下大堂的學舍同樣別樹一幟。在可容納400至450人的大台階參加演講或放映會，一邊欣賞維港景致，一邊參加為不同年齡及興趣人士而設的節目，可刺激藝術細胞，啟發藝術思維。

大樓四處高掛雅致燈飾 展現香港面貌

在M+，吳智偉稱能找到香港城市的身影。大樓四處高掛雅致燈飾，設計恍如老街市照雞蛋的紅燈罩，也有仿竹設計、竹製設施等，令人聯想曾經竹棚處處的香港面貌。

除了33個展廳，館內並設三間戲院、兩間商店、多間餐廳等，設計環環相扣，讓藝術融入生活。M+致力收藏、展示與詮釋20及21世紀視覺藝術、設計及建築、流動影像與香港視覺文化，藏品近8,000件。

天台花園近距離欣賞博物館外牆

吳智偉特別提醒，遊走M+勿忘到天台花園放空一下，近距離欣賞博物館外牆。外牆一面的墨綠色陶瓦組件特別於意大利訂製，質感細膩，顏色隨光線變化，日照時色調變淺且閃爍金光；面向維港一面則是LED屏幕，晚上播放作品。

吳智偉透露，大台階於開幕日至11月21日並放映法國藝術家文森．布羅凱爾創作的動畫，以天馬行空的影像介紹M+博物館的誕生，建築和藝術愛好者不容錯過。

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