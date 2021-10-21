M+博物館開幕多角度呈現香港故事　策展人：無受政治壓力迫改方針

收藏當代視覺文化展品的M+，將於下月12日(五)正式開幕。西九文化區管理局早前安排傳媒預覽，位於地下大堂展廳的「香港：此地彼方」率先打頭陣，以藝術、平面設計、建築及電影，多角度勾勒獨有的香港故事。

策展人彭綺雲表示，團隊3年前開始籌備展覽，期間未因《國安法》需調整展品或改變策展方向，亦無受到任何政治壓力。對於未有觸及近年的社會大事，亦沒覆蓋八九六四民運等議題，她則指，展覽的時間線主要以60年代至千禧年為界，當中涵蓋不少社會議題，包括六七暴動、越南難民、香港回歸等，亦有涉獵本港住屋問題。



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精選展品率先預覽：



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彭綺雲指，團隊約於3年前開始籌備展覽，她指，並無因《國安法》生效後需調整展品或改變策展方向，她認為，團隊工作時亦具自由度，亦無受到壓力。

「部份作品只會在本港發生」

對於展覽未有涵蓋2014年雨傘運動或2019年反修例示威等相關作品，她則解釋，展覽以60年代起始，時間向度橫跨至2000年左右，亦因籌備新館致購置當代藏品程序滯後，「今次唔係咁contemporary (當代藝術)，之後會補充多啲近年作品。」她指，大方向是希望聚焦及呈現本港近半世紀較突出的視覺文化藝術，「有啲係打破、行前、獨特，我哋主要想提出有啲(作品)只會在本港(社會氛圍)發生，有好多因為歷史背景都唔會係其他亞洲地區出現。」

她又提到，即使主題圍繞本港，但相信亦有不少入場觀眾包括年輕人會感到陌生，「例如佢哋唔會接觸到60、70年代嘅平面設計，又點解會有『垃圾蟲』海報出現呢？」，故期望精選能代表本港的獨特展品。

六十年代末後，有「垃圾蟲之父」之稱的政府新聞處創作總監許敬雅(Arthur Hacker)，設計一系列風格前衛的海報，包括宣傳「香港節」、「清潔香港運動」，以及警隊招募廣告等。(廖雁雄攝)

至於展覽是否缺少六四事件、回歸移民潮等論述，她則強調，展覽中有作品涵蓋回歸議題，亦包捨六七暴動、越南難民，亦有探討今日的房屋問題，「裡面有好多Social issue (社會議題) ，當然係嘅，好似你咁講，好多藝術家係行得前少少，去反映當時佢哋關心嘅社會問題，但唔係個個表達方式都咁直接。」

黃國才曾經以《飄流家室》於維港航海「居住」，諷刺香港畸形樓價。(廖雁雄攝)

平面海報亦折射社會思潮，左是陳幼堅《為人民服務》，右是劉小康作品《應回去，港回歸》和 《終回來，港回歸》。(廖雁雄攝)

越南難民在港的歲月，也觸發藝術家Tiffany Chung，結合歴史文獻，與當地新生代藝術家創作《漂流者》，活現歷史。(廖雁雄攝)

策展人彭綺雲表示，團隊3年前開始籌備展覽，期間未因《國安法》需調整展品或改變策展方向，亦無受到任何政治壓力。(廖雁雄攝)

有個別展品的簡介較為概捨，例如僅以「社會動盪」形容六七暴動，被問到如何協助國際觀眾理解社會變遷與視角文化關係，她承認策展過程面對不少挑戰，包捨當中的詮釋過程。

遺憾展品簡介只能縮短

她坦言，由於編輯等內部指引所限，展品介紹只能簡短精要，「我哋寫呢個label (簡介標籤)，由700定減減減到160字」，亦要符合14歲或以上觀眾的閱讀水平，雖然團隊或想傳達不少訊息，但需要取捨，另會配以聲音導覽，「如果你再想研究，再去查多啲，但我哋label(簡介標籤)在展場內只可做到咁多，網上可能會多少少資料。」

彭綺雲續說，期望觀眾以開放態度入場，「大家覺得M+係間藝術博物館，但我哋係視覺藝術博物館。」，她期望將香港藝術、平面設計、建築設計及流動影像等不同媒介，並行而置，令觀眾「睇完後會有一個新鮮少少角度去睇呢個城市，或日常生活，例如印刷品，封面設計，或成個環境，多啲留意欣賞或回想轉頭 ，香港點解會咁樣。」

M+「香港：此地彼方」展覽



日期：2021年11月12日至2022年11月27日



地點：M+ 地下大堂展廳

票價：首年免費 (需持有效身份證明文件)

M+將於今年11月12日開幕：

