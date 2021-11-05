M+博物館開幕在即　微觀都市傳奇　策展人：好多嘢只可在香港發生

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+，千呼萬喚下終於登場，下周五(12日)正式揭幕。西九管理層不時與英國倫敦Tate Modern及法國巴黎龐比度藝術中心並置較勁，未來走向仍有待觀望，但宏觀六大開幕主題展覽，相信位於地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，最能勾起港人的文化認同。

策展人彭綺雲接受《香港01》訪談時表示，本港的視覺文化孕育自多元混合的獨特環境，也融合中西薈萃的交流碰撞，更在限制之中展現創新及變通，「好多嘢都只可在香港背景發生」，期望入場觀眾以另一角度重新探索香港。



策展人彭綺雲早前表示，團隊3年前開始籌備展覽，期間未因《國安法》需調整展品或改變策展方向，亦無受到任何政治壓力。(廖雁雄攝)

位於地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，以藝術、平面設計、建築及電影，多角度勾勒獨有的香港故事。九龍皇帝墨寶的大門，揭開序幕，「再現」流行文化標誌，彭綺雲指，「就算唔識藝術，都一定會認識佢」。

呂壽琨作品擔大旗

展覽轉角，新派水墨畫高掛，自成一方天地。戰後國內動盪，以呂壽琨為首的新水墨運動領軍人物，打破彼時因循的學派風格，於傳統的水墨媒介匯入抽象表述及自由意志，在山水形體迸發時代異彩。

彭綺雲指，「今次展覽聚焦本港視覺文化起源，有好多嘢都只可在香港背景發生」，內地當時相對封閉，知識份子南來，匯聚一堂，在承襲傳統之中開拓革新的藝術語言。不少師承呂壽琨的弟子，隨後亦各領風騷，著名平面設計師靳埭強亦是一例，「希望觀眾珍惜呢種innovation(創新)。」

香港故事一脈相承，靈活變通是港人精神。從藝術到建築，由設計到電影，展覽回溯60年代至千禧年本港的視覺文化，「香港就係，面對住唔同限制，仍然可以創新同保持自己獨特性。」彭綺雲說，香港的地緣文化及歷史身分，構成獨有的文化景觀，亦得以走進國際舞台，吸收外來文化外，亦輸出影響，她以「Hybrid」(多元混雜)形容，「氛圍開放，啲嘢行得好快，亦充滿可能性。」

精選展品率先預覽：



+ 23

平面海報亦折射社會思潮，左是陳幼堅《為人民服務》，右是劉小康作品《應回去，港回歸》和 《終回來，港回歸》。(廖雁雄攝)

縱觀展覽，部分展品似曾相識，或曾在其他本地博物館公開展出，彭綺雲說，策展時有留意同行動向，她承認「有啲都相似，作者亦都一樣」，亦有互相協調，但M+定位為國際性博物館，顧及本地觀眾外，同時面向全球，會以亞洲角度切入，將香港呈現於國際舞台。

展覽尾聲，其中一組數碼作品《前後與左右》，集合本港知名電影《2046》、《歲月神偷》等，與及以香港為背景的外語片包括《攻殼機動隊》的剪輯片段，《十年》亦佔一席位，重現山頂夜景俯瞰一幕；另有參展的藝術家具鮮明政治取向，會否擔心外界異議？她回應指，創作者皆是生於這個時代，同時亦受社會影響，期望入場者聚焦作品本身，以開放態度觀之。

德國知名攝影師Michael Wolf擅以鏡頭記錄香港這個密集之城，彩虹邨外牆的幾何學一覽無遺。(廖雁雄攝)

黃國才曾經以《飄流家室》於維港航海「居住」，諷刺香港畸形樓價。(廖雁雄攝)

張志強的《變形蝸居》，以1比1「臨摹」其真實家居的機動式設計，高牆背後是五藏俱全的廚房，也有小型吧檯等，以巧思突破空間限制。(廖雁雄攝)

展覽中不乏作品相互呼應，德國知名攝影師Michael Wolf的遺作《建築密度#8b》，以鏡頭呈現彩虹邨外牆的幾何稠密布局，策展人刻意將其與官方設計草圖並行而置，以民間視角反思官方房策；已隨歲月消逝的九龍城寨舊片段再現，與行為藝術家黃國才的《飄流家室》，以及M+委約作品、張志強的《變形蝸居》，於不同時空勾勒這個擠迫之城的社會百態，彭綺雲，「今次呢個展覽，講緊嘅係一個開放故事，展品亦都係貫穿主題」。

距離M+開幕尚餘一星期，博物館上下忙個不停，也作最後衝刺，彭綺雲加入M+7年半，親手孕育以至見證誕生，感受難而言喻，「好感激有呢個機會。」她此前任職於港大美術博物館，轉至本港最大型博物館工作，她直言挑戰接踵而來，「當中好多嘢未能預計」，笑言猶如與M+一起共同成長。

M+博物館將於下周五（12日）正式開幕登場，訪客首年免費進場。(資料圖片)

位於西九文化區的M+，將於本月12日（五）早上10時正式開幕，公眾可免費入場。打頭陣的六大開幕展覽包括「香港：此地彼方」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」、「物件．空間．互動」、「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」、「個體．源流．表現」，以及「博物館之夢」，市民可於本月5日起預約參觀時段。

M+「香港：此地彼方」展覽



日期：2021年11月12日至2022年11月27日

地點：M+ 地下大堂展廳

票價：首年免費，訪客可事先於網上預約參觀時段

M+將於11月12日開幕：

