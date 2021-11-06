M+博物館預約網站回復正常　最多可預訂4名額　一項資料勿填錯

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，將於下周五（12日）開幕，首年公眾免費入場。不過昨日（5日）首日開放預約網站即「死機」，至下午仍無法載入網頁。

至今日預約網頁回復正常，目前可供預約的日子為下周五至11月28日，暫未見有日子已約滿，每個預約最多只可預訂4個名額。預約人士需填寫英文姓名、手機號碼及電郵地址，要注意的是，由於使用憑證會以電郵傳送，入場時亦須出示確認電郵，故要小心核對電郵地址是否正確。



▼M+精選展品率先預覽：▼



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博物館昨日（5日）早上10時起，開放下周五至11月28日的網上預約。不過昨日一直無法載入網頁，等待半日畫面仍是空白一片。M+解釋，由於反應熱烈，預約入場系統繁忙。至今日預約網站回復正常，市民亦可透過「西九文化區」應用程式預約，名額先到先得，額滿即止。

記者實測預約時，選擇到訪日期後需再選時段，大部份日子時段由早上10時起至下午4時，並分2小時一個時段。M+表示，預約表格上的兩小時時限為入場時段。訪客可於預約時間開始後的兩小時內入場；入場後則可逗留至閉館時間。

選擇日期及時段後，則須填寫訪客證件英文姓名，以及有效的電郵地址，以收取確認電郵。另外，由於公眾首年可免費入場，故市民不需要輸入任何付款方式。在預約後，訪客仍可在網頁更改到訪日期及個人資料。而預約到訪的前一天，已登記的電郵地址亦會收到電郵提示。

不過M+指，成功預約到訪博物館並不保證訪客必定能在指定時段內進入M+及其展廳，在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入。無預約的訪客仍可參觀M+，但能否進入博物館則要視乎當時館內人數而定。

▼西九M+博物館11月12日開幕▼

