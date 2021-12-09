巴士跌嘢要去搵！　直擊新巴城巴失物室　乘客遺下魚仔獲員工領養

「跌咗嘢試下唔好搵」一句歌詞近期唱到街知巷聞，不過乘客坐巴士遺失個人物品，唔搵或許增添巴士職員煩惱。匯達交通顧客主任鄧婉樺（Natalie），專責處理新巴城巴乘客的失物事宜，兩巴每月平均發現3,000件失物，但平均收約2,700宗失物求助，按此計算，每月就有約300人「跌嘢唔搵」。



鄧婉樺笑言，失物種類包羅萬有，除最常見的電話、銀包，更有乘客遺下動物，例如倉鼠、烏龜、魚仔。其中有乘客試過在巴士上遺失一整缸魚，在無人認領下，新巴、城巴職員領養作為辦公室的「吉祥物」。



談到最出奇的失物，她笑言，有乘客下車時忘記帶走輪椅，已令她大惑不解，不過最令人詫異的，是多年前曾有乘客遺下骨灰盅，事件更成為公司的傳說，一直在新巴城巴辦公室之間流傳。



▼探索新巴城巴失物室▼



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鄧婉樺於8年前加入匯達交通的顧客部，工作範疇包括處理失物、乘客查詢。她表示，假如乘客遺失個人物品，首先應盡快報失，一旦相隔數小時後才發現，巴士已行走多幾程車，物品可能已被人取走。她續指，報失時乘客需盡量描述失物特徵，並記清楚巴士路線、時間、當時的坐位，詳細資料有助尋回失物，職員會以資料與失物紀錄做配對。

僅四成個案能尋回失物

即使求助當刻未即時發現失物下落，車長若於車上拾獲失物，便會交予站長，後者會將之匯報公司。鄧婉樺與同事，就會將資料輸入到公司失物紀錄系統，同樣可與失物求助做配對。

鄧說，今年新巴城巴平均每月合共找到約3,000件失物，按順序最多為電話、銀包、環保袋（連同不同雜物）、鎖匙、雨傘；失物求助每月則只有2,700宗，即有部份人「跌嘢唔搵」。在2,700宗求助中，又只有約四成個案成功尋回失物，即約1,080宗。

談到失物趣事，鄧婉樺表示，曾有乘客遺下一袋魚仔，又曾發現烏龜，之後由於無人認領，最終有同事「領養」。現時辦公室內的一缸魚，就是當年的「失物」。她續稱，亦有乘客遺下盆栽，同樣無人認領，最終植物在辦公室內成長。

有乘客戒指跌進錢箱 取回需時約一周

除體積較細的鎖匙銀包，鄧婉樺表示，曾有乘客遺下輪椅，笑言無法理解有乘坐輪椅需要的乘客，最終如何下車。她又憶述，曾有一位男乘客，在同一條巴士路線上，至少四、五次遺漏同一箱網球，多次到辦公室認領失物，職員們都認得該「大頭蝦」。

另外，有乘客上車時，不慎將戒指連同車資一同放進錢箱。鄧指，如發生同樣情況，都需要先報失，車長並不能私自開啟錢箱，需經過若干程序，才可從錢箱取回失物，大約需時一周。

直擊新、城巴失物室 現大堆乘客遺失手機

走進新巴城巴的失物室，地上放了多個行李箱，內裡全是無人認領的失物，電話堆積如山，包括價值不菲的iPhone；又有手提遊戲機Switch；亦可見有手錶、結他、酒等，類別多不勝數。事實上，就連放置失物的行李箱，其實都是乘客的失物。鄧婉樺說，過往最令人詫異的，是多年前曾有乘客遺下骨灰盅，事件一直在新巴城巴辦公室流傳。

鄧婉樺曾處理不同失物。（張浩維攝）

失物3個月後無人認領會拍賣作慈善用途

失物多不勝數，如無人認領會如何處理？鄧婉樺表示，假如是食物，不能存放的如飯盒、餸菜，一般會當日棄置；其他包裝食物如餅乾、汽水等，則會捐贈予慈善機構。至於電話之類的貴重物品，如存放3個月後仍無人認領，則會按程序處理，將失物拍賣，款項作慈善用途。