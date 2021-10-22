從空中巴士服務乘客落地轉行揸巴士　空少車長難忘講早晨反被罵

去年10月21日，國泰航空宣佈裁員重組，削減8,500個職位，多名航空從業員加入失業大軍。事隔一年，有人轉換跑道，從空中巴士服務乘客，轉為駕駛城巴。

現職城巴全職車長的王振霖，本身是海陸空交通工具迷，疫情前原任職航空公司機艙服務長。但疫情下收入大減，決定轉行做全職巴士車長。無論在空中巴士機艙，抑或巴士駕駛席，他笑言，會用上同一套溝通技巧，主動與乘客打招呼，不過就試過碰壁，被巴士乘客反問「做乜事無啦啦打招呼？」不過良好待客態度總有人欣賞，他更多次獲乘客加許，中秋節時更獲乘客送贈月餅。

另一名航空從業員羅幸倫，曾任國泰空姐3年，之後轉到後勤部門。不過同樣因收入考慮離開航空業，加入匯達交通任學習及發展統籌員，向同事提供培訓。她笑言，自己是部門內唯一女性，接觸後眼界大開，計劃日後考取巴士執照，閒時可兼職做車長。



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80後的王振霖﹙Stephen﹚自言是巴士迷及飛機迷，收藏的巴士及飛機模型各有過百件，畢業後原從事市場推廣工作，但在客機及巴士工作，「做運輸」一直是其「Dream Job」，於是寧可減薪追夢，「唔再喺一個黃金時間追求理想嘅話，可能呢一世都唔會有」。

於是Stephen成為兼職巴士車長，再加入航空公司任全職空少，兩份工作雙軌並行，至今約7年。他慶幸兩間公司都接受「上天又落地」，既可駕駛雙層巴士，又可在空中巴士服務乘客，更升任至機艙事務長。

可惜疫情下，航空業接近停擺，Stephen正職工作量不足，收入大減，「其實真係好徬徨，唔知會點樣，唔知公司捱唔捱得住，啲同事又會點樣樣呢，真係會擔心」。幸好，航空公司批准下，Stephen去年4月起，成為全職巴士車長。

應用空少技巧 主動與乘客打招呼

暫別天空，Stephen卻不忘空少身份，會使用過往在航空業習得的「Magic Wordings」與乘客溝通，例如主動打招呼。當乘客有難題則主動協助說，｢睇下有咩幫到你手啊｣。假如塞車延誤，亦會主動致歉「哎呀唔好意思啊，可能因為之前嘅交通情況，所以會引致到有少少嘅延誤，真係對唔住啊。」

憑藉良好的服務態度，Stephen多次受到乘客讚賞。（張浩維攝）

不過乘客反應有時總會超越想像，Stephen笑言，曾經主動打招呼後，卻引起對方誤會，以為他出言不遜感不滿。

▼Stephen與乘客對話節錄▼



乘客：「你做乜事無啦啦同我打招呼？」



Stephen回應：「唔係，同你say聲hello啫。」



乘客：「你係咪串我啊？」



Stephen回應：「唔係，我每一個都係貴賓嚟，都係希望你開心上車。」



雖曾有不快經歷，但窩心事亦不少。Stephen憶述，早前中秋節上班時，他如常向乘客說中秋節快樂，之後有乘客下車時，竟向他送上月餅。良好態度亦獲不少乘客垂青，Stephen曾數次收到乘客的感謝信，這些點滴都留在其心頭。

除了擔任空中服務員，Stephen亦考取私人飛機牌照，翱翔天際，不過他笑言，始終喜歡與人相處，認為駕駛巴士更開心。如果巴士車長與空服員之間取捨，會如何選擇呢？他認為兩者如菠蘿及蘋果，難以直接比較，但同樣都喜愛，｢兩樣都係真心鍾意嘅嘢嚟，應該盡最大能力做到最好。」

長期無薪假感浪費光陰 航空公司後勤決心轉行

轉換跑道的還有羅幸倫﹙Helen﹚，現於新巴城巴母公司匯達交通，出任學習及發展統籌員。Helen於2015年加入航空業，初時擔任空姐，2018年轉到後勤部門，之後負責培訓工作。她憶述，原本每月工作約20日，但疫情下工作量大減，每月只有3至4天上班，感浪費時間，遂萌生轉工念頭，「又無機飛，又無班教，覺得每日都虛度光陰，之後覺得依家係人生嘅prime time（黃金時段），唔想咁樣浪費時間，所以決心積極搵工」。

Helen今年6月加入匯達交通，原本從事航空業。（張浩維攝）

到今年6月，Helen加入匯達交通，負責統籌各類型課程，包括車長及寫字樓員工的外間課程。她笑言確有不習慣之處，例如同事不時提到巴士術語，初時一竅不通，「我成日會話，吓即係點解？咩叫前擔、尾擔。」部門內只有她一名女性，又不時需與年紀較大的車長接觸，不過她笑言，過往的溝通技巧仍可應用，而且身為唯一女士，有時反有受「寵愛」感覺，獲得其他人尊重。

Helen坦言，過往從未想過會投身巴士業，也非巴士迷，不過接觸後發覺大有學問，例如巴士有不同款式，現時甚至覺得巴士較飛機更有趣，未有太懷念航空業。談到未來，除了在現有崗位努力發展升職，本身有車牌的她亦打算考巴士牌，閒時可任兼職車長。

匯達交通表示，為配合業務發展，需增聘逾300 名巴士車長，歡迎社會上各行各業，對服務市民充滿熱誠的人士加入。凡持有巴士駕駛執照或私家車駕駛執照滿一年，及年滿21 歲的人士，均可申請加入巴士車長行列。有意者可於網上登記。