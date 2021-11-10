老公收入減　子女開支無得慳　劏房媽哀脫貧無期：政府唔好齋探訪

疫情去年初忽然來襲，大批基層淪失業大軍，有份工亦收入大減，跌入貧窮深淵，政府今日（10日）公布2020年香港貧窮情況報告，貧窮人口再創新高。有劏房戶稱，一家四口屈在旺角劏房，為經濟支柱的丈夫疫前月入兩萬元，疫下工作時有時無，月收入跌至數千元，甚至多月零收入，雖劏房僅得150呎，但租金要近八千元，慨嘆輪候公屋遙遙無期，脫貧更無期：「希望（政府）真係做啲嘢，唔係齋睇（探訪），睇完無咗件事，要好實際咁幫到。」



丈夫轉當地盤散工月入跌至數千 積蓄剩無幾曾「拖租」

王女士一家四口，包括丈夫及兩歲兒子與三歲女兒，居於旺角150呎的劏房，租金每月需7,800元，丈夫是家庭經濟支柱。她坦言，丈夫原從事冷氣技工，一直靠打散工為主，平均收入可達2萬元，惟疫情起，工作機會大跌，「連佢老細都無飯開」，丈夫只好轉行做地盤散工，惟機會仍然不多，最差時收入跌至幾千元，靠積蓄渡日，所剩無幾時一度「拖租」。

申領食物銀行執平菜 生活仍捉襟見肘

「食可以食差啲，但唔食都要交租。」收入大減下，一家唯有盡量節儉，包括申請食物銀行、較夜才去買菜「執平貨」，惟小朋友日用品如奶粉、尿片，甚至是校服、書簿費等開支難以縮減，靠N無津貼、在職家庭津貼等幫補，但整體生活仍捉襟見肘，想做兼職也不行：「小朋友年紀實在太細，搵人託管一小時要20元，我返一小時兼職都係得40元，好無。」

食可以食差啲，但唔食都要交租。小朋友年紀實在太細，搵人託管一小時要20元，我返一小時兼職都係得40元。 劏房戶王女士

政府今日（10日）公布2020香港貧窮情況報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

她稱，平日最大經濟負擔，莫過於租金，一家輪候公屋兩年時間，直指對「成功上樓」，感到遙遙無期：「聽過人講等六、七年都未有電話，起碼等十年八載。」她說，劏房環境惡劣，每逢下雨天，牆身便會滲水。

+ 5

希望真係做啲嘢，唔係齋睇，睇完無咗件事，好實際咁幫到。 劏房戶王女士

四口擠一床 木板砌書枱：希望高官真係做啲嘢

他們又以木板砌成當書枱，惟空間狹窄，子女不時在床上寫字：「床褥太軟，唯有叫墊多幾本書，易寫字啲。」由於沒有房間，四口晚上擠在同一張床睡覺，但直言如子女年紀漸長，不知怎辦。政府明言取締劏房，高官近月相繼「落區」探訪基層，「希望真係做啲嘢，唔係齋睇，睇完無咗件事，好實際咁幫到。」