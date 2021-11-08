M+博物館開幕｜水上的士增設周日班次往西九　中環出發船票20元

原定去年底投入服務的水上的士受疫情影響，延至今年7月1日首航，但只提供「紅磡─尖沙咀東──中環（循環線）」短途服務，原訂的啟德及西九兩個站點卻未見蹤影。運輸署發通告表示，由11月14日起，水上的士逢周日及公眾假期，將會提供「中環—西九—尖東—中環」短途服務；而為配合西九M+博物館首個開放日，亦會於11月12日提供兩個特別班次。根據票價表，如由中環上船往西九，成人票價為20元，全程則一共68元。



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增新短途航線「中環—西九—尖東—中環」

早於2018年的《施政報告》，政府已提出要增設「水上的士」，提升維港觀光服務。富裕小輪早於去年3月獲選為水上的士營辦商，今年7月1日首航，之後逢星期六晚上7時20分提供一班「紅磡—尖沙咀東—中環（循環線）」短途服務。

運輸署發通告指，「水上的士」將試辦一條新短途航線，「中環—西九—尖東—中環」短途服務將由11月14日起，逢星期日及公眾假期提供服務。另外，西九文化區的M+博物館將於11月12日開幕，為配合當日的交通需求，水上的士亦會於當天提供兩個特別班次。

船程表（運輸署通告）

通告指，上述航線於提供服務的日子，會提供兩個班次，分別於下午1時30分，以及2時40分從中環開出，之後會再往西九及尖東。按其時間表，中環開出20分鐘後，該船就會於西九再出發，即20分鐘內的船程可到達西九。根據水上的士網頁，全程船大約65分鐘，實際航行時間會受航速限制、海上交通、天氣及海面情況等因素所影響。

上落地點方面，新設的西九會於油麻地避風塘二號梯台上落，即西隧收費廣場北行巴士站對出的海傍。至於收費則按船程長短計算，成人由中環往西九需20元，全程則68元。假如希望帶同單車到西九海濱，則每部單車14元。

翻查資料，水上的士原擬設5個停泊點，即啟德、紅磡、尖沙咀、中環、西九，但至今仍未開辦全程路線，亦未有航線涉及啟德。