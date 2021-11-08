殺校危機｜林鄭研學校遷北部都會區增收生　校長：遠水不能救近火

出生率下跌加上移民潮影響，適齡學童持續減少，學界面對縮班殺校危機。教育評議會主席何漢權接受《香港01》查詢表示，特首林鄭月娥上周接受評議會訪問，談及學界收生不足問題，建議可將部分學校搬遷到北部都會區，詳細計劃交由教育局跟進。

不過，有北區校長認為，當區學額目前供過於求，收生「叫晒救命」，北部都會區發展需時，有關建議「遠水不能救近火」，短期內亦不宜增加當區學校，否則只會加劇收生不足問題。



本港出生率下跌，加上移民潮影響，適齡學童持續減少，學界面對縮班殺校危機。（資料圖片）

教評會引述林鄭月娥：不能不斷降底「開班線」 收生下限

教育評議會主席何漢權表示，上周三評議會專訪特首林鄭月娥，他引述林鄭指，人口變化屬結構性問題，不能夠不斷降底「開班線」人數解決問題，提出可將部分學校搬遷到北部都會區，詳細計劃交由教育局跟進，未有透露落實時間表。

建議大灣區設分校 應對內地港人子女入讀需求

林鄭亦建議中小學及特殊學校可到大灣區設分校，以應對內地港人子女入讀需求。何指，席間建議政府可參考新加坡做法，容許官津學校取錄非本地生，學費自負，林鄭未有回應。

新界校長會副主席朱偉林表示，關注當局計劃何時將有關學校重置到北部都會區。（資料圖片）

新界區校長：短期不宜加北區學校數目 否則收生更不足

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，新區發展將增建房屋，可帶動學額需求，不過，關注當局計劃何時將有關學校重置到北部都會區。

北區小學收生叫晒救命 下學年小一或「有凸」19班

朱偉林表示，北區學額目前供過於求，收生「叫晒救命」，以小學為例，2022/23學年小一估算人口為約2900人，小一學額供應2,992個，但經初步點算區內小學自行收生情況，僅收到2,524份申請表格，剩餘學額多達468個，即多出19班小一，落差較預期嚴重，料有小學或須減班甚至被殺校。他指，雖然當局估算北區學額來年會上升，但整體生育率下跌、新屋邨入住率低，短期內不宜增加當區學校數目，否則加劇收生不足問題。

倡調整當區新校小一開班數 令更多學校可生存

朱偉林續指，北部都會區發展需時，須視乎房屋落成日期、入住情況、生育率等規劃學額，認為計劃「遠水不能救近火」，倡議當局調整當區新校的小一開班數，以平衡學額供求，令更多學校可生存，長遠則加快建屋量及入住率，以增加生源。