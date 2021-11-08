澳門修訂規定入境者持資金規定　逗留7日內要有5,000元　按日遞增

根據澳門法例，現時入境者必須證明擁有不少於澳門元5,000元，以作「留澳期間的維生資源」。澳門政府作出新規定，逗留澳門7日內的人士，仍然要持最少5,000元；但7至14天則上調至最少10,000元；15至21日要15,000元；22日或以上要至少20,000元；隨行家屬亦要按上述金額，每人增加80%。條例指，批示是訂定入境者須具備的維生資源，將於11月15日，即下周一生效。



根據澳門印務局資料，澳門行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據第16/2021號法律《澳門特別行政區出入境管控、逗留及居留許可的法律制度》第一百零一條（三）項的規定，作出是次批示。

最多要備有2萬元隨行

按照現時澳門的入境要求，非澳門居民必須證明擁有不少於澳門元5,000元，以作留澳期間的維生資源。根據是次批示，由11月15日起，逗留澳門7日內的人士，仍然要持最少5,000元；7至14天則上調至最少10,000元；15至21日則15,000元；22日或以上要至少20,000元；隨行家屬亦要按上述金額下，每人增加80%。

相關人士只要證明持有同等數值的現金、旅行支票或可轉讓證券等無記名可轉讓票據，又或以獲澳門接納的電子錢包方式，及其他類似電子支付工具擁有貨幣，便可獲推定具有適當資源。

批示又提到，只要符合若干條件，治安警察局可減少所需金額，例如持有信用卡、相關人士已支付酒店等場所的食宿、出示銀行擔保、保證保險或其他文件等。