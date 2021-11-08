香港大球場重建轉型至公眾運動場　4萬座位縮至9000個　對外開放

佔地約28公頃的啟德體育園料於2023年下半年竣工，矚目設施包括可容納5萬個座位的主場館，港府年前提出研究重建香港大球場，轉型為公眾運動場，免兩者功能重疊。

康文署提交區議會的文件進一步交代最新進度，港府計劃將現時大球場的4萬個座位，縮減至9,000個，保留真草球場供足球及欖球比賽之用，亦會加設符合國際標準的田徑比賽設施，包括環繞真草球場長 400 米的跑道。在沒有比賽或大型活動時，可供市民和團體訂場進行體育活動。有關方案符合環保署對噪音的要求，運輸署審閱後亦未有反對。

署方指，將委托建築署展開技術可行性研究，並會適時向體育界及各持份者進行諮詢。



政府早前提議改建香港大球場成地區運動場，旋即引起民間迴響。（資料圖片）

康文署日前向區議會提交文件，交代改建香港大球場進度，計劃將現時4萬個座位，縮減至9,000個，並繼續保留符合國際標準的真草球場供足球及欖球比賽之用，亦會加設符合國際標準的田徑比賽設施，包括環繞真草球場長 400 米的跑道。在沒有比賽或大型活動時，市民和團體可訂場進行足球、欖球、田徑訓練等活動，而跑道亦會開放予市民跑步。署方又提到，將考慮為港協暨奧委會以及體育總會提供更多辦公空間的可行性。



康文署又指，早前已委托顧問進行噪音及交通影響的初步評估，指有關工程符合環保署對噪音的要求，運輸署審閱後亦未有反對。

年度體育盛事之七人欖球賽於香港大球場上演：



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其他配套設施亦涵蓋多用途會議室、傳媒中心、洗手間、更衣設施、救護室、藥檢室、育嬰室等；另公眾停車場提供不少於現時50個泊車位予私家車(包括無障礙泊車位)、電單車等使用。