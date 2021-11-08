01獨家：通關要求辣　一宗本地確診即熔斷　通關初期每日一千配額

全城關注的免檢疫通關談判，漸有進展，港府力爭今年12月底前落實有限度的「小通關」；據《香港01》記者透過不同渠道獲悉，內地當局和港府雙方都十分積極磋商，然而內地當局為求萬全，故最少有三個焦點要求都頗為嚴格，包括配額每日人數、熔斷機制、檢疫隔離安排等。



港府爭兩個群組同時爆發始熔斷

據悉，內地當局認為「小通關」初期，每日返回內地的免檢疫人數應控制在1000人或以下，而港府原先力爭每日5千至6千人，奈何近日內地本地確診數字復熾，故勸說對方接受港府上述要求，恐怕並不容易，因此有可能通關初期必須接受1000人配額或以下作為「起步點」。

另有消息人士指，內地當局要求的熔斷機制更加「辛辣」，倘若有一宗本地確診便暫停通關，然而港府認為此條件「叫價」確實有點太高，故希望內地當局諒解，接受以兩個群組在本港同時爆發才作為「熔斷點」，有關機制仍有待進一步開會確定。

料需多開一至兩輪對接會議

撇除通關人數及熔斷機制兩個焦點之外，餘下第三個焦點是，內地當局對港府迄今未強制航空機組人員於指定處所隔離檢疫，一直有微言，因目前港府仍准許機組人員以家居方式進行隔離。至於港府收緊「安心出行」等處理安排，已通報內地當局，暫未知對方是否接納。

一位消息人士表示，內地當局和港府雙方剛於上周二展開了會議，按目前進展，估計尚要再開多一至二輪會議，才有望在12月底前落實「小通關」。

據了解，內地對港部門正致力協助香港盡快和內地落實免檢疫通關，當中有三個重大折點，首要是今年12月落實試點性質的「小通關」，其次是明年2月北京冬奧後，大約2月底或3月初，落實較有規模的「大通關」。最後一個折點是明年6月底前落實「全面性通關」， 以迎接香港回歸祖國廿五年及國家主席習近平訪港等重大安排。