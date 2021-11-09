通關｜廠商憶封關締多次驚險回港經歷　冀開放更多內地省市助商務

近月港府與內地商討通關問題，有消息指12月底前，或有限度通關。過去近兩年，受防疫措施影響，兩地來往大大減少，以往不時需穿梭兩地的廠商首當其衝受影響。香港中華廠商聯合會副會長陳家偉本身是健康食品公司主席，過往每周都需要前往內地，但近兩年只曾到內地4次，更曾經因為港府突然宣布暫停「回港易」計劃，需立刻趕回港，「一收到個訊息，飯都唔食，就仆咗返去酒店，跟住就即刻執行李，行李都未執晒，有啲嘢放咗喺嗰度，跟住即刻拎篋坐車，仲要落大雨，跟住就衝出深圳灣過關。」最終，在口岸關閉前的22秒，他成功趕及回港，免卻再隔離14日。

通關初期預料範圍只限於廣東省，陳家偉認為並不足夠，指雖然廣東省可處理廠務，但大部份大型展覽會都於上海舉辦，「返內地最緊要就係見客同埋去做展覽，展覽就好大機會見到好多客人。」他期望，即使不能完全在自由活動，但都可以商務理由，前往上海參與展覽。



兩年只返內地4次 合共隔離56日

陳家偉是家得路天然健康食品有限公司（CATALO）的主席及行政總裁，疫情前每周都會前往內地，一年北上約50次。然而突如其來的疫情，他難再如過往般來去自如，兩年以來只曾4度往內地，並一共隔離56日，即幾乎兩個月，直言：「每次14日都唔知點過」。

陳家偉憶述，過往可以即日來往，但現時每次都需計劃約一個月，更要了解當地政策，一旦檢疫期加長為21日，便會到其他地方隔離。然而，由於香港同樣有業務，不能長時間放下不管，結果每次隔離14日後，在內地工作約10日後，又要趕回香港。他又提到，有部份友人於隔離期間，突然收到通知需盡快回港，結果隔離完結又要即時離開。

陳家偉（香港中華廠商聯合會提供相片）

兩地的疫情不時轉變，防疫措施亦隨之而變，同樣成為一大難題。身為中華廠商聯合會副會長的陳家偉，亦是選委會工業界（第二）的選委，但幾乎因檢疫問題，錯失成為選委的機會。他憶述，8月初時原本在上海，然後前往深圳，豈料在深圳期間，港府突然宣布翌日暫停「回港易」，如當晚未能回港，他便需隔離14日，未能趕及現身選委提名。

口岸關閉前22秒成功達陣回港免隔離

政府宣布消息時，已經是晚上8時半，由於深圳灣口岸於晚上10時關閉，意即陳家偉只有不足兩小時趕回港。他憶述：「一收到個訊息，飯都唔食，就仆咗返去酒店，跟住就即刻執行李，行李都未執晒，有啲嘢放咗喺個度，跟住即刻拎篋坐車，仲要落大雨，跟住就衝出深圳灣過關。」結果，在晚上9時59分38秒，當時口岸關燈，行李輸送帶亦已關閉，他成功於「千鈞一髮」之際，「達陣」通關回港，笑言：「個陣都諗住趕唔切」。

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難回內地銀行戶口

檢疫措施除了帶來不便，亦對廠商生意有實際影響。陳家偉表示，近年內地發展速度快，已錯失不少機會，原本數月前於上海開設公司，已完成相關手續，但由於銀行戶口需親身前往處理，結果至今未能成功開戶，不能正式運作。他又稱，其產品原本於機場、內路口岸售賣，現時損失數億元。

有消息指，通關初期只限於廣東省活動，但陳家偉認為並不足夠。他解釋，廣東省較多設廠、辦公室，雖有助辦理廠務，但北上亦需與客戶交流業務，大部份大型展覽都於上海舉行，假如無法到上海，同樣錯失一些機會，例如原本計劃第五度北上，參與上海進博會，但因防疫措施變動，最終只能作罷。他直言：「返內地最緊要就係見客同埋去做展覽，展覽就好大機會見到好多客人」。

至於有指前往內地前，需要安裝實名「安心出行」程式，紀錄北上前14日的行蹤。陳家偉表示可以接受，認為內地成功控制疫情，與高效率的病毒追蹤技巧有關。他又稱：「有廣東省都好過無，袋住先。」但始終期望日後通關時，可以前往廣東省以外的地區，即使無法自由活動，亦可藉商務理由，前往上海等地方參與展覽。