迪士尼新城堡推晚間交響樂表演　送400張免費門票即日起登記抽獎

香港迪士尼樂園宣布，今年聖誕節除由11月19日起至2022年1月2日的飄雪匯演外，於12月3日及4日將會首度呈獻《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，於「奇妙夢想城堡」演奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲，米奇老鼠和一眾迪士尼朋友更會在屆時隆重登場。



市民更可以參與《香港迪士尼．奇妙交響夜》大抽獎，贏取樂園門票及參與奇妙交響樂盛宴的機會。



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香港迪士尼樂園將於12月3日及4日，首度呈獻歷時45分鐘的《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，為首個於 「 奇妙夢想城堡」的交響樂團表演，當中由來自香港管弦樂團的樂師作表演嘉賓，趙增熹擔任嘉賓指揮。

表演中，身穿魔法師裝束的米奇老鼠會在表演中率先隆重登場，隨後兩位迪士尼公主與女王安娜女王和愛莎女王亦會現身一同歡度聖誕，米奇老鼠將與一眾好友，包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲和高飛穿上全新聖誕服飾加入。

另外，香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷更會以客席鋼琴家身份參與表演， 與香港管弦樂團同台演奏多首為人熟悉的迪士尼歌曲，包括 “A Whole New World”、 “Frozen Heart ”，以及一系列經典聖誕歌曲。

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大抽獎送出400張迪士尼一日標準門票

於這個分享幸福的節日，香港迪士尼樂園宣布，將會以大抽獎形式送出合共400張香港迪士尼樂園一日標準門票，讓市民有免費欣賞交響表演的機會，每位得獎者將獲得香港迪士尼樂園一日門票一張及進入預留觀賞位置的活動手帶一條。

香港居民可由即日起至11月15日，於網上登記參與《香港迪士尼．奇妙交響夜》大抽獎。 得獎名單將於11月19日於樂園活動網頁公佈。

登記抽獎網頁︰https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/campaigns/castle-performance-giveaways/