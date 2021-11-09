情人投訴丈夫出軌兼未付家用　男廚代報復向其夫潑腐液　囚9年9月

男廚師與已婚婦發展婚外情，從女友口中得知其夫也有出軌兼未付家用，聲稱出於對女友的愛而聽其指示，向其夫潑通渠水作報復。男廚早前承認意圖淋潑腐液罪，事主的創傷報告顯示，其臉部、頭部等有永久性疤痕及變形，法官直斥襲擊行為惡毒，事件涉預謀，事主的人生可謂遭完全地摧毀，終判他囚9年9個月。



被告陸智勤（31歲，咖啡店廚師）承認在2019年11月27日在將軍澳一個屋苑的停車場向一名張姓男子，淋潑腐蝕性液體。

事主心理生理均受嚴重創傷

創傷報告顯示，事主仍要穿壓力衣，亦受抑鬱症狀及創傷後壓力症候群困擾，更出現自殺念頭，臉部、頭部等有永久性疤痕及變形，其生理及心理受嚴重創傷。

事主人生可謂遭完全摧毀

法官直言，事主的人生可謂遭完全地摧毀，並指出本案涉及預謀，有計劃性地令事主的頭部、臉部出現永久的變形，斥襲擊行為惡毒，事主所受的苦楚非言語可以形容。

雖然被告錄取口供指證事主妻子涉案，若他不上庭作供，其口供將毫無用處，最終除了認罪的扣減外，只因被告自首而額外再減刑3個月，因此被告遭判監禁9年9個月。

事主回家路上遇襲

案情指，事主當日經停車場返家途中，突有人向他淋液，事主之後感到頭、面及身上多處感到極痛，他走到附近的便利店求助並送院治療，他頭部至頸部、雙手及背部均出現燒傷。

被告自首認出於愛為情人報復

被告在案發後兩日到警署自首，承認與事主妻子在同一間餐廳工作時認識，明知對方已婚，但仍與女方發展婚外情。女方曾指其夫（即事主）亦有婚外情，且未有支付家用，想向夫報復。

被告案發當日趁事主在停車場時下手，解釋因為愛女方才犯案，在事件中沒有得到報酬。

案件編號：HCCC366/2020