通關｜國泰兩機師返社區初確診　內地最憂慮事情發生　通關瀕泡湯

本港持續一個月社區清零，內地終肯與香港商討北上免檢疫通關，料快有好消息之際，內地最憂慮的防疫漏洞卻發生。國泰航空兩名機師今日（9日）列初步確診，他們屬豁免檢疫群組，抵港後毋須如其他抵港人士入住酒檢疫，而是回家隔離某個日數，期間更要出門到檢疫中心定期檢測。



據《香港01》透過不同渠道獲悉，內地極為擔心形同虛設的抵港機組人員檢疫隔離安排，敦促港府探討安排。但新措施未出，即爆出機師在家隔離時初步確診，更是打孖出現，雖則一人病毒量低，但另一人屬發病初期，病毒量極高，又居於酒店林立的尖沙咀服務式公寓，全屬內地所憂慮，通關談判或會遇到阻滯而瀕泡湯。



▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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內地提出三大焦點 要求機組人員須指定處所隔離

《香港01》早前報道，指中港兩地專家就通關安排進行會談，內地提出三大焦點，首兩項為初期僅實施「小通關」，限制在每日1,000人或以下，以及設立有1宗本地確診便要暫停通關的熔斷機制。

而第三個點是，內地要求港府強制航空機組人員於指定處所隔離檢疫，而不是目前准許機組人員以家居方式進行隔離。

今日兩宗初步確診 為機組人員居家隔離檢疫

而今日（9日）發生的個案，即切中內地提出的第三項焦點。衞生署衞生防護中心今晚公布，正調查四宗初步確診輸入個案，均是返港居民進入社區後才發現。其中兩宗個案，分別居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為同國泰航空公司的貨機機師。

兩名患者抵港時在機場檢測結果呈陰性，根據相關豁免人士規定，他們回家隔離，再按規定定期到社區檢測中心採樣，二人昨日的檢測結果，今日顯示呈初步陽性，當中29歲機師病毒量極高。

運房局：視乎執勤情況自我隔離及/或醫學監察

運輸及房屋局表示，一般而言，駐港的機組人員在停留外站期間必須遵守嚴謹的閉環式安排，包括於航空公司安排的酒店房間自我隔離及乘坐點對點交通往返酒店與機場。他們在每次回港後均需要於香港國際機場接受檢測，並視乎他們停留於外站及在機上執勤的情況等因素，接受自我隔離及/或醫學監察。在港期間，他們亦需要定期接受檢測，以持續監察他們的健康狀況

國泰兩名貨機機師由德國返港，按相關豁免人士規定，回家隔離，期間在社區檢測中心採樣呈初步陽性。（資料圖片)

切中內地憂慮 料未來專家開會有壓力

消息人士指，內地三大焦點對本港而言「頗辣」，其中提出第三點的原因是，內地一直對港府准許機組人員以家居方式進行隔離有微言，憂慮會成為「外防輸入、內防反彈」的漏洞。

消息人士表示，中港兩地上星期二（2日）進行了會議，估計還要開多一至兩輪會議，才有望落實通關細節，目標仍然是12月「小通關」。

然而，隨着今次兩名居家隔離的國泰機師確診，印證了內地對於機組人員將病毒帶入社區的憂慮，預料未來會議時，內地將會就這一點向港府施加壓力，要求盡一切措施堵塞漏洞。