演藝學生認參與8.31港鐵站衝突　稱事後看片也覺很錯致歉　囚40月

前年8月31日港鐵太子及旺角站發生嚴重衝突事件，不但車站被大肆破壞，亦有襲擊乘客，港鐵報稱損失109萬元。一名演藝學院男生事後在其住所被捕，他今（10日）在區域法院承認2項暴動罪，求情時稱他看到當日相關片段也感驚訝及覺得「很錯」，並有向受影響公眾致歉。法官姚勳智判刑時指當晚示威者湧入地鐵站的破壞及襲擊，行為完全漠視法紀，破壞社會安寧，被告當時手持行山杖挑釁，角色屬主動，判囚40個月，但也稱明白被告有理想，叮囑他服刑期間好好反省，將來回饋社會。



被告溫嘉霖（學生，22歲），承認於2019年8月31日在旺角及太子站參與暴動。餘下的刑事損壞、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊則獲法庭存檔。

示威者擁入車站破壞售票機等

案情指，當晚11時許，約百名原在彌敦道一帶架設路障的示威者，遭警方驅散後湧入旺角站。示威者在港鐵站內造成大規模玻壞，包括破壞車票售票機丶車閘入口等。後來，包括溫在內的示威者衝入開往太子方向的列車車廂。

有男乘客被示威者摑臉

有示威者阻礙車門關閉，導致其他乘客不滿，雙方其後更發生肢體碰撞，有公開媒體錄像片段拍攝到，有示威男子掌摑男乘客的臉，引致對方的眼鏡掉下。

列車後來駛至太子站，溫與其他示威者仍留在月台近距離挑釁乘客。不久，十多名示威者再次衝入車廂，用長棍、雨傘等襲擊乘客。有女乘客目擊相關經過，離開車廂後取出手機拍攝，遭示威者阻擋及搶去手機，眼鏡被示威者踢下月台。有事主事後需接受矯形及創傷學科診斷，證實右手無名指患有有鎚狀變形。溫則於同年11月在住所被捕。

未有親手破壞設施及傷人

辯方求情指，溫醉心於戲劇，經過多番努力才成功考入演藝學院，惟現時需二度休學，尚未知學校會否批准。另溫希望能向受影響公眾致歉，指其事後再觀看相關片段都感到好驚訝，覺得自己「好錯」，與平時的自己完全不同。辯方最後強調，溫在事件中沒有引致任何人受傷，亦沒有親手破壞地鐵站內的設施，雖明白其當日在場必然有助長其他示威者的行動，仍望法庭給予其一次機會。

案件編號：DCCC 737/ 2020

2019年8月31日晚，旺角及太子站均有發生衝突。(詳看下圖)