全港最新分區貧窮率　觀塘繼續最窮　有2區排名明顯改善

最新《香港貧窮情況報告》今日（10日）出爐，在過往報告，以18個區議會分區計劃，觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門及元朗向來是貧窮情況表現較差地區。由於這些地區貧窮戶受惠於政府各項扶貧助弱措施比例相對較高，因此在計及政府政策介入的成效後，這7區貧窮率下降幅度明顯。

不過，如以政府政策介入前數據排名，觀塘區貧窮率依然冠絕各區，達28.8%，反而深水埗及屯門改善明顯，均較前年跌3位，最新排全港最窮地區第5及第8位。至於灣仔及中西區，照舊是全港貧窮率最低分區。



深水埗分區貧窮率排名跌3級，由前年排全港第二最窮改善至第五位。

《2020年香港貧窮情況報告》指，若集中於觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門及元朗七區於未有任何政策介入前的社會經濟特徵，可了解到較原來的貧窮形態。這些地區的非綜援在職及失業貧窮人士比例普遍較高，反映其就業情況一直較為遜色。單親住戶比例及兒童貧窮率較高，顯示撫養負擔大亦是其本來貧窮風險較高的相關。

不過，由於在2020 年，經濟衰退對 18 區貧窮情況均有負面影響，因政府各項有力的政策介入措施而抵銷。該七區的貧窮率（所有選定政策介入後）於期內不升反跌。

▼2020年全港分區貧窮率（政府政策介入前）▼

