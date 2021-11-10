最新貧窮人口165.3萬創新高　貧窮率23.6％　約4個港人有個窮

扶貧委員會今午(10日)開會討論《2020年香港貧窮情況報告》，報告數據反映新冠疫情對基層收入及生活影響。本港去年貧窮人口達165.3萬，貧窮率達23.6％，較前年增加16.2萬人，創自2009年有紀錄以來新高，近4人就有1人為貧窮人口。

在包括恆常現金項目如綜援、非恆常現金項目如職津及非現金福利項目如學費減免等政府政策介入後，去年貧窮人口為55.4萬，貧窮率則為7.9％。



消息指，本港去年貧窮人口達165.3萬，貧窮率達23.6％，較前年增加16.2萬人。（資料圖片）

貧窮線比2019年低 四人家庭收入少於20,800元即算窮

用來界定貧窮的貧窮線以住戶收入中位數50%計算，2020年一人家庭貧窮線定於少於4400元，兩人家庭少於9500元，四人家庭少於20,800元，較2019年都均有所下降（2019年貧窮線一人家庭4500元、兩人家庭10000元、四人家庭21,400元）

恆常現金介入成效有史以來最大 綜援長生津貼效果最顯著

《2020年香港貧窮情況報告》顯示，在綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼、教育津貼等恆常現金政策介入後，成功令44.1萬人脫貧，貧窮率減幅達6.3個百分點，成效較前年高0.7個百分點，為有記錄以來最大。

當中，綜援、長者生活津貼扶貧成效最為顯著，去年分別令18.4萬人及16.4萬人脫貧，整體貧窮率減幅分別為2.6個百分點及2.4個百分點；至於在職家庭津貼，對整體貧窮率減幅為0.2個百分點，令5.3萬人脫貧。在政府政策介入下，貧窮人口則由165.3萬下降至55.4萬，貧窮率由23.6%下降至7.9%。

青年貧窮人口介入前14.3萬 同創新高

兒童貧窮人口及貧窮率在政策介入前為27.4萬人及27%，比上一年上升。政策介入後分別為8.5萬人及8.4%，較2019年下跌8800人及0.9個百分點。《貧窮報告》認為主要歸因於政府推出的多項一次性周期措施。

青年（18至29歲）貧窮狀況，在政策介入前為14.3萬及15.6%，比上一年數字上升，更創新高，而在政策介入後則為4.4萬人及4.8%。報告分析，恆常現金項目當中，貧窮青年多受惠於教育津貼（45.2%），其次是綜援（22.3%）。另外，和2019年比較，扶貧成效大幅上升2.9 個百分點，主要是受惠於一次性發放10,000 元現金的顯著扶貧成效（3.6 個百分點）。

往後貧窮情況要視乎疫情變化 政府發言人籲接種疫苗

政府去年推出了規模龐大的非恆常現金措施，加上關乎民生的經常性開支持續增長下，2020年所有選定項目的扶貧成效是有紀錄以來的新高，令109.9萬人脫貧及降低整體貧窮率達15.7個百分點，貧窮率減幅較2019年大幅增強3.5 個百分點。政府發言人表示，政府推出的一次性措施對基層的紓緩作用，有效抑制了貧窮率原來在經濟衰退下會出現的急劇升勢。

政府發言人指，展望往後的貧窮情況，要視乎全球疫情變化及本地經濟復蘇進度。香港社會如能廣泛配合疫苗接種計劃和防疫措施，會為經濟快速回復正軌創造有利條件，並支持勞工市場的持續復蘇，從而為本港貧窮情況，特別是在職貧窮的問題帶來紓緩作用。但須要留意在經濟恢復後，一次性措施的規模料將縮減，對計及所有選定政策介入項目後的貧窮指標會有影響。

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