貧窮人口創新高　學者：未來數年仍會上升　政府需訂減貧目標

消息指扶貧委員會今日（10日）討論的2020年香港貧窮情況報告，顯示去年貧窮人口在政府政策介入前創紀錄新高，達165.3萬。疫情下，政府推出多項非恆常現金項目如職津等支援基層。不過，有學者指，即使經濟正隨疫情緩和而慢慢復蘇，惟基層生活水平難以追上，例如最低工資明年繼續凍結，未來數年貧窮人口數目仍呈上升趨勢，政府除公布數據，更應詳細分析不同人口貧窮情況，設立減貧目標及針對性政策。



嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初。（資料圖片/鄭子峰攝）

促設立減貧目標 歐陽達初：基層生活水平難追經濟復蘇

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初指，去年全年受疫情嚴重打擊，不少人停工、放無薪假，收入減少，認為政策介入前，貧窮人口數字再升不感意外。他指，即使經濟正慢慢復甦，惟基層生活水平難追上，舉例如最低工資來年繼續凍薪。

強積金配年金加長生津應對退休貧窮 財政可持續性成疑

他提到本港正面對人口老化問題，政府傾向以強積金、年金計劃等，配以長者生活津貼，處理長者退休，惟質疑政策的財政可持續性。他認為，在本港社會結構下，未來數年貧窮人口數目趨勢仍會上升，政府除公布數字外，亦應詳細對不同人口作出分析、回應才最重要，並設立減貧目標。

整體收入降拉低貧窮線 部分人只數字上脫貧

中大社會工作學系副教授黃洪亦形容，貧窮線採取相對貧窮概念，情況便如「水漲船高」，如去年工資中位數收入下降，有不少人或因此數字上「脫貧」，但即使疫情回落，大勞動市場增長仍聚集於低技術、低薪工種，出現向下流情況。

消費券幫助微 中大黃洪：扶貧要長遠更需短期實際幫助

他期望，政府更關注本港貧窮狀況，過去兩年疫情反覆，基層生活沒保障，政府早前派發電子消費券，但他認為幫助輕微，未帶動到就業市場，建議在貧窮議題方面，政府不應只拋出長遠規劃，短期亦要提供實際幫助。