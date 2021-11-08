新冠疫苗│林鄭指抗體非愈高愈巴閉　何栢良：除咗佢其他人唔會明

特首林鄭月娥早前接受傳媒專訪時表示，第三針會繼續接種科興疫苗，更稱「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（8日）在商台節目《在晴朗的一天出發》不回應林鄭的個人看法，「佢點解咁睇，除咗佢自己其他人唔會明。」何栢良指，抗體水平雖不是評估疫苗成效唯一指標，仍為最重要指標，又指日後與內地通關後，當本港有一宗本地確診即觸發熔斷機制、暫停通關的做法有一定合理性。



特首林鄭月娥早前表示，抗體非愈高愈巴閉，會繼續打科興疫苗。（張浩維攝）

抗體水平與防重症有關係 屬重要指標

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，不回應特首的個人看法，「佢點解咁睇，除咗佢自己其他人唔會明。」他指科學上已有數據證明抗體水平與防重症有關係，指雖然非唯一指標．但仍然是重要指標。他指，中大已有研究顯示接種兩劑科興疫苗的市民，若第三針打復必泰抗體水平百分百達標，惟若第三針接種科興則不達標，因此專家建議市民第三針打復必泰。

市民有權選擇疫苗 何栢良：抗體無理由愈低愈好

被問到何謂高水平，他指足夠水平的抗體可防重症，不過有部份長者原本抗體水平不高，於接種第三針後抗體亦未必進一步提升，又指「抗體愈高愈好，無理由愈低愈好。」不過，他指市民有權選擇接種疫苗，需要尊重市民於知情下選擇接種哪款疫苗。他亦建議市民於可負擔的情況下，應驗抗體看水平是否足夠。

01獨家：通關要求辣 一宗本地確診即熔斷 通關初期每日一千配額

通關後若有一宗本地個案即熔斷 何栢良認為內地要求合理

《香港01》今日報道內地要求若香港有一宗本地確診便暫停通關，何栢良指因香港於完成追蹤工作前，難確定確診屬單一個案或涉及群組傳播鏈，加上香港非採取「小區封區」原地隔離檢測的做法，認為當局要求合理。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

旅遊發展局將會復辦實體倒數活動，演出歌手有人氣男子組合MIRROR全員12人。（資料圖片）

旅遊局復辦除夕倒數 何栢良稱參加者有接種疫苗屬安全

旅遊發展局將會復辦實體倒數活動，參加者均需完成新冠疫苗接種及入場須掃描安心出行。何栢良指活動於戶外進行，參加者有接種疫苗，加上有效人流管制，認為安全。他又指，政府可放寬戶外活動的參加人數，只要入場人士打齊兩針，加上使用安心出行，於本地「清零」情況下出現傳播鏈的機會微。

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