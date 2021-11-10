通關｜內地人員或已到港巡視　田北辰引消息：料機師個案影響通關

衞生防護中心公佈今日（10日）增5宗輸入個案，3宗與機組人員有關，均帶有變種病毒，包括新增一宗34歲外地到港機組人員，以及2宗昨晚公佈的國泰貨機機組人員。

港區人大代表田北辰今日（10日）向《香港01》表示，有關個案絕對影響與內地通關，據其了解，內地對事件非常關注，直言現時機組人員免檢疫做法，「似乎過唔到大陸果關。」他又稱，由於通關關乎健康安全，根據內地作風，通關前會有內地專家、官員到港「微服出巡」了解，「分分鐘已經嚟咗」，假如見到有大廈因上述個案而被圍封，同樣對通關有影響。

呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，機組人員屬最高風險類別，其潛在風險甚至較外國領事高，假如不處理有關漏洞，相信難通關，遑論談及熔斷機制等細節。



田北辰（資料圖片）

田北辰向《香港01》表示，內地一直關注香港的免檢疫清單，據其了解，是次新增的機組輸入個案，內地非常關注，「（對通關）絕對有影響。」他續稱，機組人員屬於較敏感的群組，即使於其他國家，他們都需隔離後，才能返回社區，直言現時香港的措施「似乎過唔到大陸果關。」

田北辰又指，由於通關涉及健康安全風險，以內地作風，在通關之前，內地有關官員、專家會「微服出巡」到港了解。假如到檢疫酒店發現無保安看守，或有大廈因是次機組人員個案而圍封，相信都會影響兩地通關。他更估計，有關內地人員有可能已經到港。

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梁子超倡機組人員檢疫後才准返回社區

對於機組人員個案對通關的影響，梁子超表示，機組人員應採「閉環式工作」安排。機組人員放假時，如想回家重返社區，都應先接受檢疫。他認為，機組人員的風險較領事高，現時仍需觀察未來21日會否再出現新個案，「你唔處理最弱個環點通關？」

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超認為，任由機組人員免檢疫自由出入，是防疫上的一大漏洞，「無理由畀最高風險嘅人走入社區。」早前港府表示，會與內地討論通關的熔斷機制，不過梁認為，多個國家「失守」都源於機組人員，「要搞掂外防（輸入個案），先講熔斷。」

田北辰已報名參選立法會新界西北直選，同區參選的還有民建聯周浩鼎。