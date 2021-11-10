機師豁免檢疫入社區始確診　政府翻查閉路電視、八達通追行蹤

衞生防護中心公佈今日（10日）增5宗輸入個案，3宗與機組人員有關，均帶有變種病毒，包括新增一宗34歲外地到港機組人員，以及2宗昨晚公佈的國泰貨機機師，兩人都是豁免檢疫群組。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相關個案一共涉30個地點需強制檢測，衞生防護中心個案追蹤辦公室正聯同警方，調查方向包括翻看閉路電視，及檢查八達通紀錄，是最大規模的追蹤行動。



歐家榮表示，新增個案涉及30個地點需要強制檢測，衞生防護中心個案追蹤辦公室正聯同警方作進一步深調查，了解確診者是否仍有行蹤未透露，尤其是該兩名曾進入社區的機師。他續稱，會繼續調查個案，包括翻查閉路電視及檢查八達通紀錄，並正作流行病學調查，以及接觸者追蹤。

傳播風險較大

對於是次個案的社區感染風險，歐家榮表示，相信兩名機師屬初發病，但始終走出了社區，又與家人住，認為有比較大傳播風險，而且病毒有潛伏期，需密切留意社區會否出現源頭不明個案。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅亦稱，今次其中一宗個案的病毒載量高，即在社區擴散風險高，正調查確診者會否曾到過更多地方，可能會發現更多地點，希望透過21天追蹤調查，排除在本港擴散的風險。