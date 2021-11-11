薛永恒指市民接受電子支付網購　智方便不足一年有100萬用戶登記

政府近年銳意發展金融科技，大力推動如「轉數快」等的金融科技應用，以及培訓相關人才。《香港01》聯同「巨子ICON」於今日（11日）合辦首屆「金融科技前瞻研討會」，創新及科技局局長薛永恒於會上指，本港金融擁有獨特及穩固的優勢，亦需與時並進，認為極具潛力成為領先的國際創新科技中心。而政府已於近年不斷推出金融相關的科技，如現時大部分的政府帳單及牌照等，可用「轉數快」付款。



薛永恒指，本港金融擁有獨特及穩固的優勢，亦需與時並進，認為極具潛力成為領先的國際創新科技中心。（香港01直播）

薛永恒指，歷時兩年的疫情為市民大眾的生活帶來影響，當中在金融業界方面，已因應疫情迅速提出解決方案，加強數碼發展，協助中小企轉型。而在疫情新常態下，更多市民接受於網上購物，令電子支付成為常用的支付模式。他根據一項研究指，已在手機安裝手機銀行的市民，由去年的77%升至今年的82%，而以手機銀行作為理財方式同樣升至82%。至於市民對電子支付的信心亦大增至61%。

薛續指，現時大部分的政府帳單及牌照等，可用「轉數快」付款，「唔使好似于生所講嘅郵寄支票。」除此以外，政府亦與內地合作建立粵港信息化合作專責小組，以促進香港電子錢包，以二維碼等方式實現跨境支付。他亦指，政府去年推出「智方便」，讓市民設立數碼身份，不足一年已有100萬個登記用戶。現時已有160多個政府部門，以及公、私營機構採用智方便提供服務。他期待未來將有更多金融機構採用智方便。

香港01》聯同「巨子ICON」於今日（11日）合辦首屆「金融科技前瞻研討會」（香港01直播）

薛又指，現時本港約有600家金融相關的科技公司，初創佔八成，而數碼港則匯聚當中約400家高科技公司。他又提到數碼港第五期擴展計劃已開始，預料4年內將增加四成總樓面面績；而科技園亦於九龍塘建設金融科技中心，以推動創科與金融之間的應用。最後他認為，本港金融擁有獨特及穩固的優勢，亦需與時並進，極具潛力成為領先的國際創新科技中心。