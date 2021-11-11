首場教師《基本法》測試於明年1月舉行　考生須20分鐘內答15題MC

新一份施政報告中提出，由下學年起，公營學校的新聘教師須通過《基本法》測試。教育局今日（11日）向全港公營中小學發出通告，公布相關測試要求及細節。

教育局在通告指出，第一輪《基本法》測試將於2022年1月8日舉行，內容及形式會參照公務員事務局《基本法》測試安排。測試時間為20分鐘，考生在15題多項選擇題中答對8題或以上，即在滿分100分中取得53分或以上，便會被視為及格。



新一份施政報告中提出，由下學年起，公營學校的新聘教師須通過《基本法》測試。（羅君豪攝）

教育局將會於2022年1月及2月，以先導形式為教師舉辦兩輪《基本法》測試，有關測試結果只適用於2022／23學年的新聘任教師。測試的內容及形式，會參照公務員事務局《基本法》測試安排，時間為20分鐘，如在15題多項選擇題中答對8題或以上，即在滿分100分中取得53分或以上，便會被視為及格。

由下學年起，教育局要求公營學校只可聘任已經通過《基本法》測試的新教師。（資料圖片）

教育局將以先到先得的形式安排考試

第一輪《基本法》測試於2022年1月8日舉行，有意參加者可由11月15日（下周一）起，透過教育局網頁內的網上申請系統提交申請，申請人必須於11月26日下午五時前遞交申請表。由於測試名額有限，教育局會以先到先得的形式作安排。至於第二輪《的基本法》測試舉行日期，會在稍後公布。

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未來將考慮推展至直資學校

教育局發言人表示，由2022/23學年起，所有公營學校新聘任的常額教師，包括新入職教師、轉校教師、以現金津貼支薪轉為以薪金津貼支薪的教師，及月薪臨時教師，必須在《基本法》測試取得合格，方可獲考慮聘用。該要求適用於教師職系所有職級，包括校長。

發言人補充，在現階段，該要求暫不適用於日薪代課、按「以英語為母語的英語教師」計劃聘用，及以現金津貼支薪的教師。教育局未來將循序漸進，考慮將有關要求推展至其他學校，包括參加直接資助計劃的學校，以及參加幼稚園教育計劃的幼稚園等。

4月15日，課堂上老師向學生簡介《港區國安法》。（歐嘉樂攝）

發言人又表示，教育局會參考是次舉辦測試的經驗，探討日後採用的模式，提供更方便及更快捷的測試服務。此外，如公務員事務局更新招聘公務員的《基本法》測試及或相關測試，教育局亦會在該局推出更新的考試後，參考該局的經驗和意見，以訂定2023／24學年及往後的安排。