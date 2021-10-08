施政報告｜新聘官津教師須考《基本法》　楊潤雄：轉校毋須再考

最新一份《施政報告》中提到，由下個學年起，學校新聘教師及校長等教學人員，必須先通過《基本法》測試，方獲聘用。教育局亦會制訂教師專業操守的實務指引。教育局局長楊潤雄今日（8日）就報告出席記者會時表示，新入職的教師原則上只須考一次《基本法》測試，合格後即使將來轉校亦毋須再考；當局會在未來數月內公布更多運作細則，亦會配合學校聘請期安排考試。
楊潤雄：公營學校課程多涉獵《基本法》 具基本認識為教師必要條件
楊潤雄表示，公營學校課程較多涉獵到《基本法》，以及香港憲制地位等的問題，作為公營學校教師，必須對《基本法》有一定認識，亦是必要條件；當局會參考公務員《基本法》測試為準則，作為對新入職教師的要求。
他又認為，相關新聘任條件不會增加教師的招聘難度，新入職的教師原則上只須考一次《基本法》測試，合格後即使將來轉校亦毋須再考，又指當局會在未來數月內公布更多運作細則，亦會配合學校聘請期安排考試。
專業操守會參考過去失德個案 訂定「何謂一名合適老師」
至於教師專業操守的實務指引方面，他指當局會根據過往處理的200多宗教師專業失德的個案，以及投訴個案和法庭判案等，綜合過去的經驗，按情況訂定「何謂一名合適嘅老師」。他期望，透過指引可以讓教師更清晰了解教育局及社會的期望和要求，將來亦可以更清晰地執行教育條例下的權力。
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