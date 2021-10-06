施政報告｜官立資助中小學教師入職須考《基本法》　擬下學年推行

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表本屆政府仕內最後一份施政報告，再次提及要為「香港教育正本清源」，教育局需有效監察及跟進，有關學校管理和老師操守的問題。

教育局今年7月仍稱未有定案的教師《基本法》測試，政府消息人士透露，預計2022/23學年起推行，所有官立及資助中小學的新入職教學人員，包括教師和校長，均須通過《基本法》測試，將來不排除會與公務員測試看齊，即可能將《香港國安法》納入考核範圍，但詳情需再作商討。

至於教育局早前透露研究重推的《香港教育專業守則及實務指引》，消息指內容探討會將在本學年內推行，初步計劃指引不會列出「除牌行為」，但會盡量提供具體指引予教師及學校管理層參考。



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政府消息人士透露，2022/23學年9月起，所有官校及資助中小學新入職教學人員，包括教師和校長，均須通過《基本法》測試。（余俊亮攝）

政府消息人士透露，2022/23學年9月起，所有官校及資助中小學新入職教學人員，包括教師和校長，均須通過《基本法》測試，因參與每學年教學人員流動情況不定，暫未能預計應考人數。

教師基本法測試 合格準則將參考公務員基本法測試

至於應考模式，消息人士說，將由教育局與公務員事務局洽商，將參考公務員《基本法》測試的考核內容及合格準則。考試具體時間表需探討細節後再作公布，但他強調，會預留足夠時間予教師應考，計劃在招聘高峰期，即每年4月至5月安排多場考試。

政府消息人士說，教育局會與公務員事務局洽商，將參考公務員《基本法》測試的考核內容及合格準則，設計官校及資助中小學新入職教學人員的《基本法》測試。（羅君豪攝）

施政報告提及，已將《香港國安法》加入公務員入職培訓，並全速推展選址觀塘公務員學院建設，未來進一步「加大培訓力度，並在公務員忠誠上嚴格把關。」消息人士指，新聘任教師的《基本法》測試內容不排除會與公務員測試看齊，即可能將《香港國安法》納入考核範圍，但詳情需再作商討。

4月15日，課堂上老師向學生簡介《港區國安法》。（歐嘉樂攝）

本學年辦教育專業守則探討會

另外，教育局年中透露，正研重推《香港教育專業守則及實務指引》，加強監管教師專業操守。政府消息人士稱，正就守則進行探討，預計具體內容探討會將在本學年內推行，他期望屆時可提供清晰及具體指引予教師及學校管理層參考。

至於守則內容，消息人士直言不會例明教師做出什麼行為便會被取消教師資格，但因過去課程指引已列明教師的行為規範，如培養學生正面價值觀及多角度思考等，重申守則會按「大原則」推行。