明年新聘資助學校老師須通過《基本法》試　楊潤雄：或推至幼稚園

政府上周公布新一份《施政報告》，教育局局長楊潤雄今早（15日）於港台節目表示，2022/23學年起，所有資助中小學的新入職教學人員，均須通過《基本法》測試，之後有關措施或會推展至其他學校，例如直資學校，甚至幼稚園。他解釋，雖然幼稚園教師毋須直接向學生教導《基本法》條文，但教學期間可能提到香港與中國之間的關係，間接涉獵有關內容。



另外，公務員的入職試，將來會加入國家安全考核，問到教師會否有相同要求，楊潤雄表示，會先檢視有關經驗，日後可能跟隨其測試標準。



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



+ 3

楊潤雄今早於港台節目《千禧年代》表示，由下學年起，會要求所有公營學校，只聘用已通過《基本法》測試的教師。他續稱，相關要求與公務員相若，會先於津貼中小學推行，料每年涉及一千多至二千名教師。至於現職老師，他表示由於一直有相關培訓，故暫時毋須參與《基本法》測試。

楊潤雄又稱，過往公務員的《基本法》測試及格率高，一般都是選擇題，原則上答對過半數以上便及格，相信對老師並不困難。他表示，相關考試日後或會推展到其他學校，包括直資學校、幼稚園等。他解釋，雖然幼稚園毋須直接教導《基本法》條文，但可能會提到香港與中國的關係，需解釋為何香港部份措施與內地不同，間接提及《基本法》的內容。

教育局局長楊潤雄（資料圖片／李澤彤攝）

另外，在反修例示威之下，教育局收到200多宗有關的教學人員投訴，有三名教師被取消註冊。楊潤雄表示，會綜合相關個案經驗，更具體地列明應有的責任及守則。問到教師在社交媒體上的言論會否受限制，他表示教師的一言一行都會影響學生，即使是私人空間平台，在網絡上的言論，其實都會廣泛流傳，因此教師在社交媒體上的言論，當局都會在有需要時考慮。

▼10月1日黃楚標中學舉行國慶升旗禮▼

