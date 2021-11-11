教職員打第三針享一日疫苗假　但有條件　未打針11.25起一周一檢

教育局今日（11日）向全港學校發通告，所有在資助學校合資格的學校教職員，若已於9月30日或之前接種最少一劑疫苗，在今日或之後接種第三劑疫苗翌日，可享有疫苗假期一天。

新安排下，明日（12日）或之後所進行檢測，其結果有效期只為一星期，換言之於明日前所進行的檢測，其結果有效期仍為兩星期，而未接種疫苗的教職員，需要由本月25日起，由原本兩星期進行一次檢測，改為每星期進行。



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9月30日之前接種最少一劑疫苗 今起打第三針可享疫苗假

教育局指，所有在資助學校合資格的學校教職員，若已於9月30日或之前接種最少一劑疫苗，在今日或之後接種第三劑疫苗翌日，可享有疫苗假期一天。若有關教職員於上午接種疫苗，他們亦可選擇於接種當天的下午及翌日上午放取合共一天的疫苗假期。

未打針兩周一檢改一周一檢 自費處理

另外，新安排下於明日（12日）或之後所進行的檢測，其結果有效期只為一星期，換言之於明日前所進行的檢測，其結果有效期仍為兩星期。

至於未接種疫苗的教職員，需要由本月25日起，須由原本兩星期進行一次檢測，改為每星期進行。有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受。教職員除非持有醫生證明健康狀況不允許接種疫苗，否則都必須在工作時間以外定期進行檢測，按自費原則處理。