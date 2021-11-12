M+博物館｜首日逾1.1萬人次入場　市民：艾未未有作品未展出失望

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+，由今日（12日）起對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。今早展館開門一刻，M+副總監（藏品及展覽）卡絲瑤隨即感動得落淚，感慨整個項目籌辦了9年，終感到夢想成真。有市民指，對艾未未部份作品未能在開幕展展出感到失望。

M+博物館指出，截至下午5時，已有逾1.1萬人次入場參觀。明天及後天（11月13日及14日）將不接受沒有預約的市民入場。



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M+博物館今正式公眾開放，展館早上十時開放，九時多已見近過百名市民到場排隊等候。

博物館開門之前，西九管理局行政總裁馮程淑儀、M+博物館館長華安雅等出席醒獅儀式。對於展館成功開幕，館長華安雅感到非常高興在香港展出不同凡響的藝術作品。希望入場人士能好好享受展覽。而M+副總監（藏品及展覽）卡絲瑤，展館開門一刻隨即感動得落淚，她指整個項目籌辦了9年，現在終於感到「Dream Comes True（夢想成真）」。

在等候隊伍排第二位的外籍人士Jennifer指，M+博物館是一個嶄新的東西，對於艾未未的作品未能在開幕展展出感到失望。她認為一個政府不會因為一件藝術品而倒下，但可以開放人們的思維，又指有時藝術品是帶有爭議性的，帶有政治性的。

家長盧小姐指自己連同其他家長一同帶著小朋友前來，指「剛好小朋友們考完試都放假」，指雖不太清楚內裏展品，但認為內容應該不會悶，希望小朋友可以對藝術多點興趣，多點知識。另外一位就讀小四的Emma表示很期待，她認為M+整個環境都跟大館類似，自己對所有藝術有關的事物都很有興趣。

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M+博物館正式開放後人潮不絕，下午時分每個展覽廳平均輪候時間約45分鐘。今早首輪入場參觀的Rebecca和Simon形容「這是香港最好的地方。」Simon認為，展覽作品十分豐富。他能夠親眼目睹岳敏俊及曾梵志等作品已很滿意。

Simon指，雖然前往M+博物館不算方便，因距離乘搭公共交通工具地點，有一段步行距離。但到場後，認爲從博物館座落的地段、西九龍的風景，及建築設計都能展現藝術的氛圍。

他續說，對於艾未未有展品未能展覽感到有點可惜，但他認為「政治就是藝術」的一種，但無奈任何展覽都需要遵守法律。身旁的Rebecca覺得M+比想像中還要好，很多作品隔著媒體報導都不能夠體會真實性的震撼。

黃先生及黃太太對《亞洲土地》—由英國藝術家安東尼．葛姆雷(Anthony Gormley)創作的20萬個小泥人陶塑作品感到非常震撼。展館地方十分大，行逛時空間充足令人感到舒適，場地內外連樓梯等細微之處都設計得很有藝術氣氛。

周六及周日不接受沒有預約的市民入場

西九文化區M+宣布，今天開幕日（11月12日）截止下午5時已有超過1.1萬人次入場參觀。由於參觀人數眾多，館方預計訪客今天需要輪候較長時間方可進入展館參觀。

另外， M+宣布明天及後天（11月13日及14日）將不接受沒有預約的市民入場（M+會員和贊助人除外）。由於開幕初期參觀人數較多，M+再次呼籲公眾到訪前先預約，並可考慮於其他日子預約參觀。