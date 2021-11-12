M+博物館開幕｜回顧前世今生　橫跨三屆政府終登場

座落維港旁、以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+，明天(12日)正式揭幕，首年所有訪客免費參觀。作為西九文化區重要地標之一，由概念誕生至正式對外開放，M+前後耗時15年建設、橫跨三朝政府，期間更經歷工程多度延誤，及捲入政治漩渦，千呼萬喚下終於登場。

立足香港、面向全球，不論是門票定價、博物館購藏規模方針、策展視野等，M+均見國際野心及抱負，另受惠於國家的「十四五規劃」，走在發展成中外藝術文化交流前沿，未來可期；不過，港人文化底蘊未明，以及在疫情陰霾、《國安法》等的不明朗因素下，能否成功自負盈虧及贏盡口碑，相信亦是M+即將面臨的巨大挑戰。



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精選展品率先預覽：



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西九文化區是前特首董建華的施政藍圖之一（原稱西九龍文娛藝術區），旨在將香港發展成「亞洲娛樂之都」。M+博物館的概念雛形，則始於2006年西九諮詢委員會轄下的博物館小組建議。經公眾諮詢及專業研判後，小組決定以視覺文化為博物館主題，並定位為世界級文化機構，「是超越一所博物館或一個建築空間，它是一個視覺文化的平台、一個高瞻遠矚、靈活多變及具社會觸覺的思維，鼓勵對話及提供意念、展品、教育和娛樂。」



至於設計規劃的發展歷程，則可追溯至2012年，西九文化區管理局公開招幕意向書，最終由世界知名建築師事務所Herzog & de Meuron，聯同TFP Farrells和奧雅納脫穎而出，前者曾操刀多個觸目的大型文藝地標包括英國倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）、北京國家體育館（「鳥巢」），以及本港的大館等。

原定2017年落成 最終實際建造成本仍未公布

工程於2015年動土，不過期間風波不斷，除經歷承建商財困、需要易手外，竣工日期亦一再押後，雖然2018年已完成平頂，但受疫情影響，最終於去年12月始取得入伙紙，並順延至今年對外開放，較官方最早所說的2017年遲足4年。大樓工程合約造價原為59億元，西九早前預告，受承建商施工延誤所致，工程最終開支將高於預算，惟實際金額仍有待「埋單」計算，管理層至今未有正式交代。

圖為2015年席M+展亭啟用儀式，M+展亭是首座在西九文化區內落成的永久設施，亦是M+正式竣工前的小型展覽場館。時任政務司司長、西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥有份主持典禮。(資料圖片)

M+施工期間，除經歷承建商財困、需要易手外，竣工日期亦一再押後，雖然2018年已完成平頂，但受疫情影響，最終於去年12月始取得入伙紙，並順延至今年對外開放。圖為2018年興建情況。(資料圖片)

M+博物館群建築物呈T字型，以一縱一橫的結構建設而成。大樓外牆特設LED巨幕，對岸遠晀可見M+展品影像及宣傳短片等。(資料圖片)

M+大樓外型獨特，博物館群建築物呈倒T字型，以一縱一橫的結構建設而成。M+以具摩登風格的清水混凝土設計作主打，館內亦巧妙融入不少竹枝元素，立體呈現本土竹棚結構特色。M+總面積達6.5萬平方米，展覽空間佔地1.7萬平方米，樓高18層，共設有33個展廳，另3間戲院，及多媒體中心、學舍、研究中心，另設博物館商店、餐廳、咖啡廳、辦公室、會員樓層，以及可以飽覽維港景色的天台花園。大樓外牆亦設LED巨幕，日後從對岸遠晀可見M+展品影像及宣傳短片等。

M+內部環境預覽：



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官方不時將M+與英國倫敦泰特現代美術館(Tate Modern)及法國巴黎龐比度藝術中心(Centre Georges-Pompidou)並置較勁，前者總面積佔地4.3萬平方米，後者則達10.3萬平方米；門票方面，Tate Modern常設展免費入場，特展收費則介乎13至22英鎊(折合港幣137至232元)，特惠票為10至20英鎊(折合港幣105至211元)，另設捐獻連門票的套餐價；龐比度的成人票是14歐元(折合港幣126元)，優惠票則為11歐元(折合港幣99.1元)，另可購買博物館通行証，同時遊覽巴黎其他博物館及古跡等。此外，每月逢首個周日更可免費入場。至於M+則實行開幕首年，免費開放予所有訪客，隨後成人票為120元，優惠票則是60元，冠絕本港一眾公共博物館，亦緊貼世界級博物館定價水平。



3個博物館同設會員制，可免費參觀博物館，及享活動優先待遇等，以個人基本會籍(一年)作比較，Tate Modern為84英鎊(折合港幣887元)；龐比度為49歐元(折合港幣441元)，M+則為600元。

英國倫敦泰特現代美術館(Tate Modern) (網上圖片)

法國巴黎龐比度藝術中心(網上圖片)

能否媲美其餘兩個藝術館仍有待觀望，不過，M+早前捲入的政治旋渦，則一度成為國際話題，備受注目。M+標榜以「香港角度」及「放眼全球」的視野，聚焦20及21世紀視覺文化，館藏現時約有8000件，收藏領域涵蓋設計及建築、電影及動畫等流動影像，亦包括視覺藝術，以及香港視覺文化，當中包括1463件由瑞士知名收藏家烏利·希克(Uli Sigg)捐贈的中國當代藝術珍品，另館方以近1.8億元向其購置47件藏品。

不過，有建制派連番狙擊涉及中國異見藝術家艾未未的相關展品，批評其《透視研究：天安門》涉違國安法，又狠斥港府亂花公帑購藏。事件持續發酵，希克事後開腔表態，指「當代藝術有別傳統，非旨在展示美好及和諧，反之是批判現實，甚至直揭瘡疤」；

西九管理局則對外解畫，指部分藏品只供研究用途，並不會公開展出，又於M+官網藏品目錄引入「過濾程序」，將聲稱是「可能不適合未成年人士觀賞的藝術品」以特別手法處理，包括以有字無圖顯示，風波暫告平息。