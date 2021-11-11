M+博物館｜希克越洋參與開幕禮　林鄭月娥：冀公眾開放看待作品

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+，將於明（12日）起對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。中聯辦秘書長王松苗、多名政府官員及行會成員出席開幕典禮儀式，向M+捐贈多件中國當代藝術展品、曾捲入艾未未風波的瑞士收藏家烏利‧希克(Uli Sigg)，亦專程從海外抵港參與。



特首林鄭月娥致辭時提到，本港擁中西文化薈萃優勢，大有條件發展成中外文化交流中心，她又指博物館的使命是以專業、客觀和持平的態度，提供開放、包容和互相尊重的平台，展品代表藝術家不同時期的創作和歷程，不同人或會有不同體會和感受，期望觀眾聚焦作品本身，以開放態度看待作品。



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M+博物館今日下午舉行開幕典禮，中聯辦秘書長王松苗、多名行會成員、政務司司長李家超、民政事務局局長徐英偉、保安局局長鄧炳強、食物及衞生局局長陳肇始及西九董事局成員均有出席，另捐出大批館藏的瑞士收藏家烏利‧希克(Uli Sigg)亦有現身參與。

特首林鄭月娥致辭稱，M+是西九文化區的重大投資，而西九的發展過程難免受到質疑和批評，但她與政府內外很多推動西九建設的人均相信，香港的優勢不僅限於國際金融及航運等，未來亦不只限於發展創科，本港擁中西文化薈萃優勢，大有條件發展成中外文化交流中心，將傳承千載的中華文化帶向世界，展示國家的軟實力，國家通過「十四五」規劃綱要，更明確支持香港發展為中外文化藝術交流中心，是對香港的文化藝術地位的最大肯定。

她又指，各界對M+的開幕期待而久，作為立足香港、背靠祖國及服務世界的當代視覺文化博物館，規模於世界上首屈一指，並擁有規模最大及全面的中國當代藝術希克藏品，她又對希克的捐贈及多年來的支持表示由衷感謝。林鄭又提到，M+連同剛擴建翻新的香港藝術館、將於明年開幕的故宮博物館，維港海濱將出現三座各具特色的頂級博物館。

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她續說，博物館的使命是以專業、客觀和持平的態度，提供開放、包容和互相尊重的平台，充分體現博物館收藏、保存、研究、展覽及教育的多元功能，一如各當代藝術館藏，展品代表藝術家不同時期的創作和歷程，不同人或會有不同體會和感受，期望觀眾聚焦作品本身，以開放態度看待作品。

林鄭月娥又期望，下屆政府成立文化體育及旅遊局，提升頂層設計和領導，善用香港獨一無二的優勢，積極「引進來、帶出去」，推動中外文明對話和交流，努力將香港發展為世界文化機構互動和合作平台。她又提到，西九經十多年規劃，當中過程中困難重重，但必須緊記「羅馬非一日建成」，她亦特別感謝西九董事局主席唐英年、副主席夏佳理及M+董事局主席羅仲榮，以及一眾藝術家及收藏家等。

M+內部環境預覽：

